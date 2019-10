Alberto Fernández: "Fracasamos como país en términos de federalismo"

“Vivimos en un país enormemente unitario. Nos llenamos la boca con el federalismo, pero no lo practicamos. Tenemos un centro rico, pero el resto de la Argentina es una periferia. Y no debe ser así. No hay una Argentina central y otra periférica. Debe haber una Argentina donde todos tengan la misma posibilidad de desarrollo y siento que no hicimos eso en todos los años que tenemos como país. Nadie vive bien con esta realidad”, manifestó Fernández.

Tras destacar el triunfo obtenido por Jorge Capitanich en las elecciones para gobernador de Chaco y bromear con la frase de Mauricio Macri y “el dedito acusador”, destacó la importancia de cambiar el sistema de “la política de imposición” a “la política del consenso”.

alberto fernandez rosario.jpg

“Cuando digo que vamos a empezar a gobernar de otro modo lo que digo es que vamos a sentarnos en una mesa y vamos a resolver entre todos las urgencias de la Argentina. Un Gobierno de un Presidente y de 24 gobernadores. En la construcción de ese país tenemos todos que cambiar la lógica que imperó hasta el día de hoy. Aquello que se convirtió en un vicio, tenemos que empezar a cambiarlo y corregirlo. Hacer un país federal significa distribuir los recursos para que lleguen a todas las latitudes de modo razonable”, manifestó en su discurso.

“Para eso tenemos que trabajar, poner todas las cartas sobre la mesa y empezar de nuevo. En el debate decía que tenemos que hacer un cambio porque el poder que tenemos los políticos es de la gente que nos vota y tenemos que ser los mejores representantes sin egoísmos ni miserias personales. Ayer proponía hacer un cambio: de la política de imposición a la política del consenso para que todos juntos diseñemos un nuevo país. Fracasamos como país en términos de federalismo. No volvamos a repetir aquello que hizo que la Argentina sea tan injusta, no volvamos a trabajar así. Debemos darle a la Argentina el sentido federal que nunca debió haber perdido. Somos la Argentina, siempre nos levantamos”, sentenció Fernández.