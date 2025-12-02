Alejandra Monteoliva asume como ministra de Seguridad en reemplazo de Patricia Bullrich

Embed Estoy emocionada por cerrar esta etapa como Ministra de Seguridad Nacional. Y orgullosa de todo lo que logramos: orden, resultados y una doctrina que volvió a poner la ley en su lugar.



Ahora voy a dar una de las batallas más importantes en el nuevo Congreso. Y la voy a dar con… pic.twitter.com/Re3nNaaUdM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 1, 2025

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, de 55 años, es especialista en seguridad con más de 30 años de trayectoria nacional e internacional. Nacida en Córdoba, se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y obtuvo una maestría en Desarrollo en la Universidad de Los Andes, en Colombia, país donde vivió 19 años y trabajó en la Policía Nacional.

Monteoliva tuvo varias colaboraciones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, asesorando en políticas de seguridad en América Latina y el Caribe. En nuestro pais, fue funcionaria provincial en Córdoba (2012-2013) y directora nacional de Operaciones de Seguridad (2015-2019) durante la gestión de Bullrich en la presidencia de Mauricio Macri.

Entre 2020 y 2024 trabajó como asesora del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Desde junio de este año, ocupaba el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, reportando directamente a Bullrich. En su mensaje de renuncia, Monteoliva destacó:

"Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Patricia Bullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer."

Con esta trayectoria, Monteoliva es considerada por el gobierno como la candidata idónea para continuar y consolidar las políticas de seguridad implementadas durante los dos años de gestión de Bullrich.