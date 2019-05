"Fue (una frase) desafortunada. A cualquier persona se le puede escapar una frase que, incentivada y estimulada, puede transformarse en una bomba para el escándalo. Veo una voluntad de escándalo", sostuvo el filósofo y asesor de Mauricio Macri.

ADEMÁS:

Elisa Carrió, dada vuelta en Twitter: "Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo"

En diálogo con Radio Mitre, Rozitchner consideró que "por supuesto que Lilita estuvo mal" en decir que "gracias a Dios De la Sota se murió".

"Viniendo de Lilita, que es rock and roll, una especie de Charly García de la política, no me parece que sea tan grave. La frase estuvo mal, sin dudas, pero no creo que haya que estar permanentemente buscando un motivo para el escándalo, la alarma y hacer una escena de indignación", añadió.