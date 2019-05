Los ejes serán la conformación de alianzas electorales, el punteo de los partidos que conformarán el futuro frente electoral y la estrategia en cada provincia.

Más allá de que aún no han definido su candidato presidencial, lo más probable es que vayan a internas, buscan unificar listas en las provincias e implementar un esquema de colectora en la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal. Esta postura es un tanto difícil ya que, más allá de las diferencias ideológicas, el presidente Mauricio Macri prohibió las listas colectoras a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Es muy probable que si la justicia no aprueba las listas colectoras, el espacio peronista insista con Marcelo Tinelli. Tampoco descartan al ex diputado Francisco De Narváez o al ex intendente de la localidad de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca.

ADEMÁS:

Buscan un radical "confiable" para acompañar a Mauricio Macri

En el gobierno ratificaron la candidatura de Macri

Esta misma semana el Frente Renovador (FR), liderado por Massa, realizará un congreso donde se podría barajar la posibilidad de un acuerdo con la fórmula Alberto Fernández – Cristina Fernández de Kirchner.

Alternativa Federal se encuentra en el medio de la tormenta justamente ante la posible salida de Massa del espacio, pese a que él reafirmó su voluntad de seguir en el espacio. A esto se le suma la ruptura casi total con el economista Roberto Lavagna y la falta de apoyo de gobernadora del Partido Justicialista e intendentes bonaerenses.