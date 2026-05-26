Martín Menem y Caputo "recompusieron" la relación en la mesa política del Gobierno

El encuentro sirvió para ordenar la estrategia legislativa y avanzar en un nuevo paquete de proyectos impulsados por Javier Milei.
La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en Casa Rosada con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y mostrar una señal de unidad tras las internas que en las últimas semanas enfrentaron al entorno de Santiago Caputo con el sector de los Menem. El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y duró cerca de dos horas.
La reunión se realizó un día después del Gabinete encabezado por el presidente Javier Milei y reunió a Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. Según describieron fuentes oficiales, hubo un “clima de paz” y coincidieron en que la foto conjunta buscó transmitir una señal de distensión política.
La tensión entre Caputo y los Menem había escalado días atrás luego de acusaciones cruzadas por supuestas operaciones políticas realizadas desde cuentas anónimas en redes sociales. El conflicto obligó a la intervención de Milei para bajar el nivel de confrontación interna y garantizar la continuidad de la coordinación política del oficialismo.
Durante el encuentro, el oficialismo repasó la situación parlamentaria de los proyectos que impulsa el Ejecutivo y definió prioridades para las próximas semanas. En Casa Rosada consideran que el Senado concentrará la mayor parte de la actividad legislativa, especialmente después de que iniciativas como la "Ley Hojarasca" y las medidas energéticas obtuvieran media sanción en Diputados.
El Gobierno también analiza el envío de un cuarto paquete de reformas que incluiría cambios en la Ley General de Sociedades, modificaciones vinculadas al mercado de capitales, desregulaciones en el sector inmobiliario y reformas en el sistema de seguros. Algunas de esas iniciativas podrían ingresar primero por el Senado.
La estrategia oficial apunta a mantener una fuerte presencia legislativa y mediática mediante el envío permanente de proyectos al Congreso. La semana pasada, Adorni anunció un tercer paquete de reformas que incluye el denominado Súper RIGI, la regulación del lobby, la ley contra la ludopatía y cambios en el etiquetado frontal de alimentos.
En paralelo, el Gobierno busca reforzar el vínculo con gobernadores y bloques aliados para garantizar respaldo parlamentario. En la Casa Rosada admiten que varias de las reformas consideradas prioritarias dependen de acuerdos políticos con sectores externos a La Libertad Avanza.
La presencia de Patricia Bullrich fue uno de los puntos observados durante el encuentro. La ministra había quedado al margen de algunas actividades oficiales del 25 de Mayo por cuestiones protocolares, aunque el oficialismo aseguró que continuará participando de las instancias centrales de coordinación política y legislativa.
En el Senado, el oficialismo enfrenta un escenario complejo por la acumulación de proyectos pendientes y la dificultad para reunir quórum. Entre los temas en carpeta aparecen pliegos judiciales, acuerdos con holdouts, reformas energéticas y modificaciones en materia de salud mental y biocombustibles.
En Diputados, uno de los expedientes más relevantes es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya votación el Gobierno mantiene en suspenso mientras espera avances en negociaciones comerciales con Estados Unidos. La Casa Rosada también intenta acelerar iniciativas vinculadas a la reforma política y la desregulación económica.
El oficialismo busca ordenar su frente interno antes de que la actividad parlamentaria ingrese en una etapa de menor ritmo por el calendario electoral y la cercanía del Mundial 2026. En ese contexto, la mesa política reapareció como un espacio clave para sostener la coordinación entre los distintos sectores que integran el Gobierno.
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