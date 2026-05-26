Martín Menem y Caputo "recompusieron" la relación en la mesa política del Gobierno

El Gobierno también analiza el envío de un cuarto paquete de reformas que incluiría cambios en la Ley General de Sociedades, modificaciones vinculadas al mercado de capitales, desregulaciones en el sector inmobiliario y reformas en el sistema de seguros. Algunas de esas iniciativas podrían ingresar primero por el Senado.

Conciliación Caputo - Menem, y los futuros poyectos del gobierno que anunció Adorni

La estrategia oficial apunta a mantener una fuerte presencia legislativa y mediática mediante el envío permanente de proyectos al Congreso. La semana pasada, Adorni anunció un tercer paquete de reformas que incluye el denominado Súper RIGI, la regulación del lobby, la ley contra la ludopatía y cambios en el etiquetado frontal de alimentos.

En paralelo, el Gobierno busca reforzar el vínculo con gobernadores y bloques aliados para garantizar respaldo parlamentario. En la Casa Rosada admiten que varias de las reformas consideradas prioritarias dependen de acuerdos políticos con sectores externos a La Libertad Avanza.

La presencia de Patricia Bullrich fue uno de los puntos observados durante el encuentro. La ministra había quedado al margen de algunas actividades oficiales del 25 de Mayo por cuestiones protocolares, aunque el oficialismo aseguró que continuará participando de las instancias centrales de coordinación política y legislativa.

En el Senado, el oficialismo enfrenta un escenario complejo por la acumulación de proyectos pendientes y la dificultad para reunir quórum. Entre los temas en carpeta aparecen pliegos judiciales, acuerdos con holdouts, reformas energéticas y modificaciones en materia de salud mental y biocombustibles.

En Diputados, uno de los expedientes más relevantes es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), cuya votación el Gobierno mantiene en suspenso mientras espera avances en negociaciones comerciales con Estados Unidos. La Casa Rosada también intenta acelerar iniciativas vinculadas a la reforma política y la desregulación económica.

El oficialismo busca ordenar su frente interno antes de que la actividad parlamentaria ingrese en una etapa de menor ritmo por el calendario electoral y la cercanía del Mundial 2026. En ese contexto, la mesa política reapareció como un espacio clave para sostener la coordinación entre los distintos sectores que integran el Gobierno.