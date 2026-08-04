Anabel Fernández Sagasti pide votar virtualmente por la Ley de Tierras por su embarazo

La legisaldora kirchnerista sostuvo que, en caso de que le impidan ser parte de la votación, la provincia de Mendoza se quedaría sin representación: “No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal”.

En el video, la legisladora afirmó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia, por cualquier vía, porque podría afectar no solo su salud, sino también la de su bebé.

Además, sumó y remarcó que no se encuentra impedida de analizar expedientes, ni de debatir, así como tampoco de emitir su voto. Asimismo, recordó que, durante la pandemia, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, Fernández Sagasti aclaró también que su planteo no está relacionado con la licencia por maternidad que le corresponde, sino con la posibilidad de cumplir con el mandato para el que fue elegida y representar a la provincia en el debate, ya que la legisladora sostuvo que su obligación es defender los intereses de los mendocinos en una discusión que consideró de relevancia para el país.

La situación en el Senado

El bloque del peronismo en el Senado necesita reunir 37 rechazos para ponerle un freno a la iniciativa del oficialismo.

El interbloque presidido por José Mayans tiene 25 propios a los que se les sumarían los tres también peronistas de Convicción Federal, los dos santacruceños, la cordobesa Alejandra Vigo, tres de los 10 radicales y los dos misioneros.