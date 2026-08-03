Senado: el Gobierno quiere fijar un tope de 25% a la extranjerización de tierras

Por otra parte, se acordó un sistema de doble conforme para la autorización de ventas de tierras a manos extranjeras, requiriéndose la habilitación tanto de la provincia donde se encuentra el inmueble como del Estado nacional.

De esta manera, según reflejan los últimos borradores que empezaron a circular por los despachos, el Gobierno deja atrás la idea de eliminar todo límite a la extranjerización de tierras.

Después de su aprobación en Diputados, el proyecto de ley del Súper RIGI empezará a ser tratado en el Senado.

A la caza de votos

El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día al no contar con los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Aquel había sido el cuarto intento en el que sucumbió el Gobierno para aprobar los cambios en la Ley de Tierras, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Manejo del Fuego.

Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos el oficialismo controlará una variable: en caso de empate en votos, el desempate no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras.

Como Javier Milei estará afectado a una gira oficial en Ecuador y Colombia, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo y en un mismo movimiento será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del Senado.

El puntano libertario, si le tocase la tarea de desempatar, lo haría en plena sintonía con el Gobierno, y no habría sorpresas en ese sentido. El problema, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios.

A esos 21 el oficialismo podrá añadir a la cuenta a los tres del PRO y después deberá rellenar con otras fuerzas aliadas que suelen mostrar un comportamiento fluctuante.

Del racimo de diez senadores radicales, antes de estos últimos acontencimientos unos tres se inclinaban por votar en contra (Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger), aunque ahora están a la expectativa de los cambios que Bullrich anunciará en la conferencia de prensa.

Además, los dos representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, enfrentan serias presiones en su provincia para que rechacen la reforma planteada por el Gobierno.

El resto de los dialoguistas, en principio, estaría más cerca de acompañar al oficialismo, pero los compromisos son frágiles y podrían haber movimientos fuera de guión que destartalen los planes de la Casa Rosada.