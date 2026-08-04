El Gobierno acordó cambios en la ley de Propiedad Privada antes de la votación en el Senado

La mesa política definió modificaciones al proyecto que se debatirá el jueves, el cual impone un nuevo límite para la venta de tierras rurales a extranjeros.
El Gobierno terminó de definir este martes los cambios al proyecto de Ley de Propiedad Privada que será tratado el jueves en el Senado. La mesa política del oficialismo se reunió en la Casa Rosada para cerrar la redacción final de la iniciativa y avanzar en la estrategia legislativa para las próximas semanas.
La principal modificación alcanzó el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros que, luego de las negociaciones con bloques aliados y gobernadores dialoguistas, impulsa un límite para la venta de tierras, que pasaría del 15% establecido por la Ley 26.737, al 25% por provincia, y dejaría atrás la libertad total de compra como estaba redactado en un comienzo en la iniciativa oficial, informaron fuentes oficiales
Además, cada operación deberá contar con autorización tanto del Poder Ejecutivo nacional como del gobierno provincial correspondiente.
El texto también establece que las personas jurídicas con participación estatal extranjera, directa o indirecta, no podrán adquirir tierras salvo que exista una autorización expresa de la Nación y de la provincia involucrada. Esa facultad, además, no podrá ser delegada en funcionarios con rango inferior al de secretario de Estado.
Las modificaciones representan un cambio respecto de la propuesta original, que planteaba una mayor flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto acumuló 16 versiones durante el proceso de negociación.
Patricia Bullrich será la encargada de presentar oficialmente las modificaciones durante una conferencia de prensa junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez.
Durante la reunión, encabezada por Karina Milei, también se definió el cronograma de otras iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.
Entre ellas figuran la reforma de la carta orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Inocencia Fiscal, cuyo tratamiento está previsto para mediados de agosto. En tanto, la reforma política y las modificaciones vinculadas a las Zonas Frías todavía no tienen fecha definida.
La sesión del jueves será presidida por Bartolomé Abdala, mientras que en las inmediaciones del Congreso se prevén movilizaciones convocadas por sectores opositores y distintas organizaciones sociales.
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