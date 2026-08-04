El Gobierno acordó cambios en la ley de Propiedad Privada antes de la votación en el Senado

Las modificaciones representan un cambio respecto de la propuesta original, que planteaba una mayor flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. El proyecto acumuló 16 versiones durante el proceso de negociación.

Patricia Bullrich será la encargada de presentar oficialmente las modificaciones durante una conferencia de prensa junto a los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez.

Durante la reunión, encabezada por Karina Milei, también se definió el cronograma de otras iniciativas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso.

Entre ellas figuran la reforma de la carta orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Inocencia Fiscal, cuyo tratamiento está previsto para mediados de agosto. En tanto, la reforma política y las modificaciones vinculadas a las Zonas Frías todavía no tienen fecha definida.

La sesión del jueves será presidida por Bartolomé Abdala, mientras que en las inmediaciones del Congreso se prevén movilizaciones convocadas por sectores opositores y distintas organizaciones sociales.