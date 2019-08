Analistas advierten que lo central es la gobernabilidad

En diálogo con DIARIO POPULAR, el politólogo Ricardo Rouvier consideró que durante la conferencia de prensa Macri "no mostró ninguna autocrítica y volcó la responsabilidad en los votantes del Frente de Todos", para luego señalar: "Relacionó directamente la turbulencia financiera con el resultado electoral y él tuvo cuatro años para tomar medidas contrarias".

Con respecto al desarrollo de los comicios, sintetizó: "Se impuso el voto castigo contra el gobierno debido a la situación socioeconómica" y comparó: "La negatividad del voto anti Cristina pesó poco y fue ampliamente superado por el voto anti Macri".

De cara al futuro, el titular de la consultora Rouvier & Asociados. anticipó que "a pesar del impacto el oficialismo va a ir a octubre para tratar de revertir el resultado, pero va a ser muy difícil que lo logre" y concluyó: "Ahora hay que prestar mucha atención a la gobernabilidad y a la transición que surgirá luego de octubre".

El factor Alfonsín

Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, coincidió en que "la diferencia en puntos respecto al oficialismo es casi imposible de revertir, porque no es como en 2015, cuando Scioli y Macri sumaron el 68% de los votos, ya que hoy las dos principales fórmulas reúnen 80%".

Fraga recordó a este medio que "para la primera vuelta faltan dos meses y medio, por lo que la combinación de riesgo electoral y volatilidad económica, plantean problemas de gobernabilidad en los cuatro meses que restan de este período y acentúan las dudas sobre la transición económica". Por todo esto, alertó: "Macri debe evitar ahora la experiencia de Alfonsín en 1989, quien perdió la elección el 14 de mayo y ante el riesgo que implicaba Menem para los mercados en ese momento, se precipitó una crisis económica que obligó a adelantar la entrega del poder del 10 de diciembre al 9 de julio".

El politólogo repasó que en el caso del ex presidente de la UCR "entre la derrota electoral y el adelanto de la entrega del poder mediaron 54 días" y comparó: "Ahora entre las PASO y la primera vuelta hay 73, por lo que la gobernabilidad en realidad es más importante que la campaña electoral".

Sobre las reacciones de cada uno, Fraga indicó que "Alberto Fernández tuvo definiciones claras contra la grieta y la venganza", pero afirmó que "Macri respondió como en campaña, diciendo que todavía podía ganar una elección, algo que el resultado de las PASO parece haber vuelto imposible".

El consultor político Carlos Fara también se manifestó en contra de las declaraciones de Macri y Fernández al apuntar que "la actitud de los dos fue poco edificante para la tensión que pueden llegar a tener la economía y la política argentina en las próximas once semanas".

"Los dos tienen miedo de dar un paso en falso y que eso los debilite electoralmente", aseveró a este diario, aunque aclaró: "Habrá que ver cómo reaccionan los mercados en los próximos días y también qué dice el FMI sobre lo qué pasó".

En cuanto a las palabras del presidente, el titular de Fara & Asociados no dudó en señalar que el mandatario "no dio la impresión de ser alguien que esté dispuesto a escuchar y a tener una actitud de reflexión sobre lo que se pudo haber equivocado".

Falta de autocrítica

"El resultado fue muy fuerte como para que alguien no haga una suerte autocrítica. Le echó la culpa a la oposición y antes lo hizo con los encuestadores. Perdió por casi 16 puntos, no va a haber cambio de Gabinete y todo sigue igual. No es lo recomendable tomarlo con este nivel de autosuficiencia", cuestionó Fara, quien agregó: "La estrategia de transmitir miedo murió tras las PASO. Con esta diferencia está claro que hay algo que no funciona más y hay que hacer otra cosa".

Por su parte, el analista Carlos Germano también cargó contra Macri al precisar que "sigue muy enojado y eso no está ayudando", a pesar de lo cual expresó: "Es humano y es comprensible, pero esperemos que con el correr de los días se vaya tranquilizando, porque faltan 70 días para las generales y hay que transitar momentos difíciles".

"No sé está haciendo cargo del por qué del voto del domingo y sigue apostando a polarizar aún más, al decir que la culpa de todo la va a tener el gobierno que viene. De hecho, habló del kirchnerismo cada cinco palabras", disparó el titular de Germano & Asociados Opinión Pública sobre la conferencia de prensa de Macri.

De todos modos, criticó también la actitud de Fernández: "Los dos siguen mirando su propio micro mundo, no pensando en lo general sino en lo particular. El ganador no quiere arriesgar absolutamente nada pensando que está muy cerca de lograr el objetivo, que es ganar en primera vuelta". Y resaltó: "El problema de la institucionalidad argentina es que los egocentrismos son mucho más fuertes que el interés general".

Sobre una posible búsqueda de consensos, explicó: "Lo veo muy difícil porque está en juego el poder y eso hace que cada uno trate de pensar en sus propios intereses. Alberto Fernández en su intimidad ya se siente presidente". A la vez, destacó Que el hecho de que este resultado se haya dado en las PASO "empeora las cosas, porque no puede haber transición si no hubo elecciones generales. Y tampoco se le puede pedir a las oposiciones porque el presidente no perdió la elección". "Se generó un tembladeral porque fue un resultado electoral inesperado", resumió Germano.