ANDIS: la Justicia ordenó peritar la voz de Spagnuolo en los audios de la causa

La discusión sobre las grabaciones arrastra varios meses dentro de la causa. Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah ya habían solicitado una pericia para verificar el “origen y veracidad” de los audios antes de resolver los pedidos de nulidad, aunque esa medida nunca se concretó durante la etapa anterior del expediente. Con la llegada de Lijo al frente de la investigación, la Justicia decidió finalmente avanzar con el análisis técnico mientras continúan las indagatorias a funcionarios de ANDIS y empresarios acusados de integrar una estructura que habría direccionado contratos millonarios a cambio de coimas.