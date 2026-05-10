ANDIS: la Justicia ordenó peritar la voz de Spagnuolo en los audios de la causa

El fiscal Picardi pidió que Diego Spagnuolo aporte material para determinar si las grabaciones fueron manipuladas o son auténticas.
La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Franco Picardi solicitara que Diego Spagnuolo aporte material de voz para realizar una pericia sobre los audios que originaron el expediente. El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo, quien días atrás había ordenado avanzar con el análisis técnico de las grabaciones en medio de cuestionamientos sobre su autenticidad y validez judicial.
En el escrito presentado por la fiscalía se pidió “convocar al imputado Diego Spagnuolo” para que entregue “material indubitado” que permita comparar su voz con la de los audios incorporados a la causa. Entre las alternativas planteadas aparece la posibilidad de que el acusado declare oralmente ante los tribunales o entregue registros grabados propios para ser sometidos al estudio pericial. El objetivo es establecer si las voces corresponden efectivamente al imputado y si los archivos presentan alteraciones o ediciones.
La investigación apunta a una presunta asociación ilícita que habría direccionado contrataciones públicas dentro del Programa Federal Incluir Salud mediante maniobras irregulares en la provisión de medicamentos e insumos. Según la acusación, se simulaban procesos competitivos para beneficiar a determinadas empresas a través del sistema SIIPFIS, implementado en junio de 2024. Entre los principales acusados aparecen Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina, además de exfuncionarios y empresarios vinculados al organismo.
La pericia estará a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional y podría contar también con la participación de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Los especialistas deberán determinar si las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, si presentan cortes o ediciones y si las voces atribuidas a Spagnuolo son compatibles con registros humanos reales. Las defensas sostienen que los audios fueron obtenidos de manera ilegal y reclaman la nulidad total del expediente bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
La discusión sobre las grabaciones arrastra varios meses dentro de la causa. Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah ya habían solicitado una pericia para verificar el “origen y veracidad” de los audios antes de resolver los pedidos de nulidad, aunque esa medida nunca se concretó durante la etapa anterior del expediente. Con la llegada de Lijo al frente de la investigación, la Justicia decidió finalmente avanzar con el análisis técnico mientras continúan las indagatorias a funcionarios de ANDIS y empresarios acusados de integrar una estructura que habría direccionado contratos millonarios a cambio de coimas.
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