ANSES confirmó el aumento de las asignaciones familiares desde julio: cuánto se cobra por AUH, SUAF y otras prestaciones

El incremento quedó oficializado en el Boletín Oficial y responde a la actualización mensual basada en la inflación. También se modificaron los topes de ingresos para acceder al beneficio.
Desde julio entrará en vigencia un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares que paga la ANSES, luego de que el Gobierno oficializara la actualización mediante la Resolución 187/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida también contempla cambios en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.
La actualización replica la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, tal como ocurre con el mecanismo de movilidad que aplica mensualmente para jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales.
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, el monto general pasará a ser de $148.049, mientras que en la Zona I —que incluye La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones— ascenderá a $192.464.
Para las asignaciones familiares de trabajadores registrados y la prestación prenatal, los valores por hijo serán de $74.033 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.146.199; $49.940 para quienes perciban hasta $1.681.012; $30.206 para ingresos de hasta $1.940.783; y $15.586 cuando el grupo familiar no supere los $6.069.688.
La asignación por hijo con discapacidad también tendrá nuevos montos. Se abonarán $241.041 para ingresos de hasta $1.146.199, $170.522 para quienes perciban hasta $1.681.012 y $107.621 cuando los ingresos superen ese último valor.
Los monotributistas también recibirán importes diferenciados según la categoría. La categoría A cobrará $74.033; la B, $49.940; la C, $30.206; mientras que las categorías D, E, F, G y H percibirán $15.586 por hijo y prenatal.
También se actualizarán las asignaciones de pago único y la Ayuda Escolar Anual. Desde julio, el beneficio por nacimiento será de $86.295, por adopción de $515.930, por matrimonio de $129.209 y la ayuda escolar alcanzará los $55.672. El incremento se extenderá además a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas.
La resolución mantiene el criterio de exclusión por ingresos individuales elevados. El artículo 4 establece que quienes integren un grupo familiar en el que una persona perciba más de $3.034.844 mensuales quedarán fuera del régimen de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no supere el tope general previsto.
comentar