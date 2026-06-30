ANSES confirmó el aumento de las asignaciones familiares desde julio: cuánto se cobra por AUH, SUAF y otras prestaciones

La asignación por hijo con discapacidad también tendrá nuevos montos. Se abonarán $241.041 para ingresos de hasta $1.146.199, $170.522 para quienes perciban hasta $1.681.012 y $107.621 cuando los ingresos superen ese último valor.

Los monotributistas también recibirán importes diferenciados según la categoría. La categoría A cobrará $74.033; la B, $49.940; la C, $30.206; mientras que las categorías D, E, F, G y H percibirán $15.586 por hijo y prenatal.

También se actualizarán las asignaciones de pago único y la Ayuda Escolar Anual. Desde julio, el beneficio por nacimiento será de $86.295, por adopción de $515.930, por matrimonio de $129.209 y la ayuda escolar alcanzará los $55.672. El incremento se extenderá además a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas.

La resolución mantiene el criterio de exclusión por ingresos individuales elevados. El artículo 4 establece que quienes integren un grupo familiar en el que una persona perciba más de $3.034.844 mensuales quedarán fuera del régimen de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no supere el tope general previsto.