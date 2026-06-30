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ANSES confirmó el aumento de las asignaciones familiares desde julio: cuánto se cobra por AUH, SUAF y otras prestaciones

El incremento quedó oficializado en el Boletín Oficial y responde a la actualización mensual basada en la inflación. También se modificaron los topes de ingresos para acceder al beneficio.

Desde julio entrará en vigencia un incremento del 2,15% en las asignaciones familiares que paga la ANSES, luego de que el Gobierno oficializara la actualización mediante la Resolución 187/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida también contempla cambios en los límites y rangos de ingresos del grupo familiar.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, el monto general pasará a ser de $148.049, mientras que en la Zona I —que incluye La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones— ascenderá a $192.464.

ANSES

Para las asignaciones familiares de trabajadores registrados y la prestación prenatal, los valores por hijo serán de $74.033 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.146.199; $49.940 para quienes perciban hasta $1.681.012; $30.206 para ingresos de hasta $1.940.783; y $15.586 cuando el grupo familiar no supere los $6.069.688.

La asignación por hijo con discapacidad también tendrá nuevos montos. Se abonarán $241.041 para ingresos de hasta $1.146.199, $170.522 para quienes perciban hasta $1.681.012 y $107.621 cuando los ingresos superen ese último valor.

Los monotributistas también recibirán importes diferenciados según la categoría. La categoría A cobrará $74.033; la B, $49.940; la C, $30.206; mientras que las categorías D, E, F, G y H percibirán $15.586 por hijo y prenatal.

También se actualizarán las asignaciones de pago único y la Ayuda Escolar Anual. Desde julio, el beneficio por nacimiento será de $86.295, por adopción de $515.930, por matrimonio de $129.209 y la ayuda escolar alcanzará los $55.672. El incremento se extenderá además a veteranos de guerra, beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas.

La resolución mantiene el criterio de exclusión por ingresos individuales elevados. El artículo 4 establece que quienes integren un grupo familiar en el que una persona perciba más de $3.034.844 mensuales quedarán fuera del régimen de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no supere el tope general previsto.

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