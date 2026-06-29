Se filtró un audio de Manuel Adorni al contratista que complica aún más su situación

Las reformas en la vivienda incluyeron lujosos detalles como muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada.

El contratista testificó que rechazó el ofrecimiento de "soporte" de Adorni tras asesorarse con abogados para evitar que pareciera el armado de una estrategia conjunta, dejando su teléfono celular a disposición de los investigadores.

En el mismo audio, tras proponerle ayuda para que "todos nos quedemos tranquilos", Adorni cambió drásticamente de tema para pedirle soporte técnico a Tabar porque estaba "desesperado" debido a un problema eléctrico con las térmicas y la bomba de la pileta de la casa.