Se filtró un audio de Manuel Adorni al contratista que complica aún más su situación

El exjefe de Gabinete envió el mensaje antes de que Matías Tabar declarara en la causa por enriquecimiento ilícito. El contratista dijo que las refacciones en la casa del country Indio Cua costaron US$245.000.
Después de haber presentado su renuncia como jefe de Gabinete, este lunes se filtró un nuevo mensaje de voz de Manuel Adorni dirigido al contratista Matías Tabar, responsable de refaccionar su casa del country Indio Cua, a quien habría intentado influenciar antes de declarar como testigo en la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
"Te tengo que hablar hace como diez o 15 días. Este 'finde' tengo que ir a Indio (Cua), así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo por el tema del 4 de mayo", le decía el e funcionario libertario al contratista en un audio de WhatsApp grabado entre el 29 y el 30 de abril pasado.
"Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites. Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te pueda ayudar. Es una boludez, pero para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", insistió Adorni, que para entonces ya se mostraba preocupado por el avance de la investigación sobre el origen de su llamativo crecimiento patrimonial.
En aquella declaración testimonial, Tabar reveló que las refacciones en la casa del country Indio Cua que el entonces jefe de Gabinete le había encargado costaron US$245.000 en efectivo. La cifra puso en tela de juicio las explicaciones oficiales y elevó el dinero no declarado que Adorni debía justificar.
Las reformas en la vivienda incluyeron lujosos detalles como muebles a medida y una pileta climatizada con una cascada.
El contratista testificó que rechazó el ofrecimiento de "soporte" de Adorni tras asesorarse con abogados para evitar que pareciera el armado de una estrategia conjunta, dejando su teléfono celular a disposición de los investigadores.
En el mismo audio, tras proponerle ayuda para que "todos nos quedemos tranquilos", Adorni cambió drásticamente de tema para pedirle soporte técnico a Tabar porque estaba "desesperado" debido a un problema eléctrico con las térmicas y la bomba de la pileta de la casa.
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