Tras la salida de Manuel Adorni, Adrián Ravier dará su primera conferencia de prensa

Hasta ahora, Ravier se venía desempeñando en el cargo de diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza, banca a la que renunció el miércoles último permitiendo la jura de su reemplazante, Martín Matzkin. Anoche, Javier Milei explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza su hermana Karina.

Adorni - Ravier El vocero entrante, Adrián Ravier, reunido con el saliente, Manuel Adorni.

La presentación de Ravier como nuevo portavoz se llevó a cabo el último viernes en Casa Rosada. Allí, dijo que es un "honor" ser la voz del Presidente y comentó que uno de sus objetivos será “comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”.

"Por supuesto -aclaró-, en la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Este Gobierno no imprime moneda ni toma deuda para financiar al fisco. Reasigna partidas para mantener el equilibrio fiscal como eje central de su modelo económico”.

Y concluyó: “Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad”.