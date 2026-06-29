Tras la salida de Manuel Adorni, Adrián Ravier dará su primera conferencia de prensa

El nuevo vocero presidencial brindará detalles de la gestión libertaria y responderá preguntas de los periodistas acreditados. Ocupará el cargo dejado por Adorni, que también renunció como jefe de Gabinete.
El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, ofrecerá este martes en Casa Rosada su primera conferencia de prensa ante los periodistas acreditados. Así lo anunció el propio portavoz en las últimas horas desde sus redes sociales.
“Mañana a las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados”, señaló en su cuenta de X.
Ravier aceptó la nueva función después de la salida del exportavoz y exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que el último sábado presentó la renuncia en medio de la investigación judicial por su presunto enriquecimiento ilícito.
Su primera rueda de prensa llegará el mismo día en que Diego Santilli asumirá como jefe de Gabinete. La ceremonia de jura está prevista para las 17.30 en el Salón Blanco de Casa Rosada y forma parte del reordenamiento impulsado por el presidente Javier Milei, con el objetivo de relanzar su gestión.
Hasta ahora, Ravier se venía desempeñando en el cargo de diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza, banca a la que renunció el miércoles último permitiendo la jura de su reemplazante, Martín Matzkin. Anoche, Javier Milei explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza su hermana Karina.
La presentación de Ravier como nuevo portavoz se llevó a cabo el último viernes en Casa Rosada. Allí, dijo que es un "honor" ser la voz del Presidente y comentó que uno de sus objetivos será “comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos”.
"Por supuesto -aclaró-, en la búsqueda del orden fiscal advertimos que los recursos son finitos y es legítimo el reclamo de fondos en algunas áreas. Este Gobierno no imprime moneda ni toma deuda para financiar al fisco. Reasigna partidas para mantener el equilibrio fiscal como eje central de su modelo económico”.
Y concluyó: “Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad”.
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