León XIV cerró su visita a Uruguay: su mensaje a los padres y las madres

Luego, el Pontífice se dirigió a los padres y abuelos y sostuvo que los jóvenes necesitan comprobar que la fe tiene un lugar verdadero en la vida de los hombres de su familia. Para ello, propuso seguir el ejemplo de San José, a quien describió como una figura fundamental en la formación de Jesús, tanto en la enseñanza de valores como en la transmisión de la importancia de Dios.

“Los jóvenes necesitan verlos rezar, acercarse a los sacramentos, tratar con respeto a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez, también cuando hacerlo exige sacrificios”, afirmó. En esa línea, remarcó que “un hijo aprende mucho a ver que su padre puede arrodillarse delante de Dios sin sentirse menos hombre por ello”.

El Papa León XIV culminó su visita a Uruguay, en la primera escala de su gira por América Latina.

En otro tramo de la homilía, el Papa pidió rezar por las autoridades y por todos los habitantes del país, al recordar que la Iglesia debe incluir a todas las personas en sus oraciones. “Recemos por quienes tienen la responsabilidad de gobernarlo, para que busquen con rectitud el bien de todos”, expresó, y extendió su pedido a las familias, los jóvenes, quienes sufren y aquellos que necesitan volver a acercarse a Dios.

“Uruguay, hay que ponerse en camino. Hay que entrar de nuevo en las casas”, manifestó al convocar a la sociedad a salir al encuentro de quienes se alejaron de la fe, escuchar sus preguntas y acercarles el mensaje de Cristo. También mencionó a hijos, amigos, vecinos y personas que nunca tuvieron cerca a alguien que les hablara de Dios.

Sobre el cierre, anunció que depositaría una Rosa de Oro ante la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, como gesto de veneración y reconocimiento. “A María, capitana y guía de este pueblo, quiero consagrar de nuevo esta nación, confiar a su amparo esta tierra y a cuantos viven en ella”, expresó, antes de pedir por la protección de Uruguay y para que sus habitantes no se aparten de Cristo.