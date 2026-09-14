Javier Milei reunió al Gabinete y a legisladores de La Libertad Avanza: su mensaje sobre la economía

El Presidente encabezó los dos encuentros en Casa Rosada. Más allá del rumbo económico del gobierno, se refirió a la agenda del oficialismo en el Congreso.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada. Lo hizo en el comienzo de una semana que tendrá como principales ejes de la agenda legislativa el envío del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso nacional, la situación geopolítica y la actualidad económica.
Durante el encuentro con sus funcionarios, el líder de La Libertad Avanza celebró el descenso de la inflación, que en agosto fue del 1,7%, e instó al equipo a “cuidar la reputación económica” del país. Además, pidió “no dejarse psicopatear por el status quo”, y ratificó que "al populismo no se le gana con populismo”.
En medio de la tensión con el Reino Unido por el reclamo argentino de soberanía en Malvinas, el canciller Pablo Quirno expuso sobre el avance de las denuncias penales contra las empresas que buscan extraer petróleo de las islas y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas compañías.
Junto con Quirno, asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). También estuvieron la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Por la tarde, Milei recibió a diputados y senadores de su espacio en el Salón Héroes de Malvinas, con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas clave. El cónclave duró más de tres horas y un asistente definió el encuentro como “una clase maestra”, “muy didáctica”, en la que el jefe de Estado pidió defensa férrea del rumbo económico.
También hubo regalos de libros: cada legislador se llevó “Economía en una lección”, texto que fue eje de charla y se encargó de distribuir el cineasta oficial, Santiago Oría.
En el encuentro con los legisladores de LLA, Milei explicó que el modelo económico del gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.
Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión en diciembre de 2023 y los resultados alcanzados en casi tres años de gestión: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.
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