Javier Milei reunió al Gabinete y a legisladores de La Libertad Avanza: su mensaje sobre la economía

Por la tarde, Milei recibió a diputados y senadores de su espacio en el Salón Héroes de Malvinas, con el objetivo de analizar el rumbo económico, transmitirles la necesidad de respaldar el programa y avanzar con el cronograma compuesto por las tres normativas clave. El cónclave duró más de tres horas y un asistente definió el encuentro como “una clase maestra”, “muy didáctica”, en la que el jefe de Estado pidió defensa férrea del rumbo económico.

También hubo regalos de libros: cada legislador se llevó “Economía en una lección”, texto que fue eje de charla y se encargó de distribuir el cineasta oficial, Santiago Oría.

En el encuentro con los legisladores de LLA, Milei explicó que el modelo económico del gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

Por último, el Presidente destacó el contraste entre las promesas realizadas al inicio de la gestión en diciembre de 2023 y los resultados alcanzados en casi tres años de gestión: “Éramos un montón de promesas, ahora somos un montón de resultados”.