Javier Milei inaugura las sesiones ordinarias: los ejes de su discurso y el "factor sorpresa"

El contenido fino de la exposición de Milei está resguardado bajo un fuerte hermetismo, más allá de algunos trazos principales, porque el libertario quiere sorprender. Según trascendió, elaboró el discurso junto a su asesor Santiago Caputo y terminó de definirlo el jueves. Ese día el texto se cerró y quedó guardado bajo siete llaves. A tal punto que varios miembros del equipo de comunicación de La Libertad Avanza no consiguieron pistas sobre lo que va a decir el economista en el Congreso.

“Si se vende todo el discurso antes del domingo pierde todo interés posible y la idea es que Milei sorprenda”, resumieron en La Libertad Avanza. No obstante, desde Balcarce 50 se encargaron de anticipar ciertas líneas discursivas de la exposición presidencial.

Javier Milei Asamblea Legislativa.jpg Javier Milei llegará al Congreso tras la aprobación de leyes clave en el período de sesiones extraordinarias.

Asamblea legislativa: las claves del discurso de Milei

Uno de los ejes centrales estará relacionado a la necesidad que tiene el Presidente de mostrar que este año impulsará más de 40 reformas relativas a los ministerios que componen la estructura del gobierno nacional.

Con los detalles en estricta reserva, Milei podría dar precisiones de los próximos pasos de la hoja de ruta de lo que será “el año más reformista de la historia”, como lo anuncian los integrantes del Ejecutivo. La posibilidad de hablar del punto de partida de su gestión, la herencia y los cambios que pudo instrumentar es concreta. Como también está latente la chance de repartir críticas a los empresarios que dejaron “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”, tal como expresó en los últimos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2028062824585367614&partner=&hide_thread=false HOLA A TODOS...!!!

La Moral como Política de Estado.

Nos vemos a las 21:00 hs desde el Congreso de la Nación Argentina en la Apertura de Sesiones Ordinarias.



VIVA LA LIBERTAD CARAJO! pic.twitter.com/ldrGWmn7Vp — Javier Milei (@JMilei) March 1, 2026

Hay una referencia exacta: el jefe de Estado tiene entre ceja y ceja a Paolo Rocca, el CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, el hombre fuerte de Fate y Aluar. Con ambos, mantuvo un duro enfrentamiento a lo largo de este año y no paró en emitir críticas a su accionar.

“Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”, disparó en redes el Presidente, que llega a este domingo con una serie de proyectos clave para su administración convertidos en ley, entre ellos la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la ley de Glaciares y el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y pretende, con los aliados que pudo conseguir esos objetivos, seguir en esta senda a partir del 2 de marzo.

Con información de la Agencia NA.