ATE realiza un paro contra la reforma laboral: la advertencia del gobierno

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, reiteró la posición del gremio frente al proyecto oficial y aseguró que “vamos a estar en la calle resistiendo”. En el caso del Área Metropolitana, la manifestación principal se dirigirá a las 11 hacia el Congreso de la Nación, donde se espera la presencia de diversas organizaciones.

daniel catalano ate Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital.

El dirigente cuestionó los lineamientos de la reforma y consideró que “es un combo explosivo en el contexto de este Gobierno”. Sostuvo además que la administración de Milei “no piensa en ampliar derechos”, lo que, a su entender, limita cualquier análisis alternativo sobre la iniciativa. También advirtió que “es muy poco lo que se sabe” sobre el contenido final del proyecto, aunque afirmó que el borrador conocido genera preocupación dentro del sindicato. “Nosotros entendemos que hay una intensión muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos, de que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o te obliguen a renunciar para volver a contratarte”, explicó en declaraciones a radio Splendid.

El Ejecutivo informó que convocará a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre para debatir un paquete de reformas que incluye la modernización laboral y cambios en el Código Penal. El secretario general de ATE Capital agregó que, desde el sindicalismo, “Hugo Yasky y Hugo Godoy ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”. También remarcó que, aun sin un acuerdo con la CGT, “ya las dos CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber un paro y movilización, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”, ratificando así la continuidad del plan de lucha.

La respuesta del gobierno ante el paro de ATE

El Ejecutivo nacional aplicará el descuento del día a todos los empleados estatales que se adhieran al paro nacional convocado por ATE.

Así lo señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, luego de que el gremio de los estatales ratificara su decisión de realizar una concentración a las 11 frente al Congreso.