Finalmente Adorni presentó un escrito para justificar su patrimonio

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías.

Sobre la compra de la vivienda en el Country Indio Cuá dijo que la misma costó US$ 120.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, negó que hayan costado US$ 245.000 como comentó el contratista Matías Tabar, sino que en realidad desembolsaron US$ 175.000 de ahorros.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un “indicio de ocultamiento” porque “restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado”, motivo por el cual “merece tratamiento benigno”.

Sobre la compra de una Jeep Compass, la defensa dijo que "la adquisición del Jeep Compass se instrumentó mediante permuta por el automóvil Renault Captur , que el matrimonio -Adorni - Angeletti- había adquirido en el año 2021, sin que mediara pago en efectivo por el valor del rodado. Los fondos utilizados para realizar esas transferencias se encuentran debidamente documentadas en los resúmenes de cuenta del Banco Galicia y de la Tarjeta Visa.

Sobre la fuente del dinero en efectivo -en pesos y en moneda extranjera- empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares, declaró que "el efectivo aplicado a viajes, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares proviene de los ahorros detallados en la respuesta al Punto 1 y de los ingresos declarados por Manuel Adorni y Bettina Angeletti ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los períodos fiscales correspondientes, según surge de la conciliación patrimonial global que se acompaña como Anexo I.

En relación a la forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas, en particular, la cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina y las cuentas de su cónyuge, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales, con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar, Adorni dijo que la conciliación integral de ingresos y gastos del grupo familiar -expuesta en detalle semestre a semestre para los ejercicios 2024, 2025 y el primer semestre de 2026- permite verificar que el nivel de consumos y erogaciones del matrimonio resulta explicado por sus ingresos declarados (sueldo del cargo público, honorarios y facturación de Bettina Angeletti, rendimientos financieros) y por la aplicación de los ahorros en moneda extranjera

La presentación se produce a 137 días de la entrevista con el periodista Alejandro Fantino en la que había dicho que estaba trabajando en el tema, luego de que se conociera que pagó en efectivo refacciones onerosas que se realizaron en su casa del barrio privado Indio Cuá.

El 10 de agosto pasado, el fiscal Pollicita exigió a Adorni que justifique su patrimonio como parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y luego de haber detectado inconsistencias por 43 millones en pesos argentinos y USD 400.000.

Ahora, el fiscal Pollicita deberá analizar la documentación presentada por la defensa y determinar si las explicaciones aportadas resultan suficientes o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro de la investigación.

Por el momento, la presentación constituye el descargo formal de Adorni frente al requerimiento patrimonial realizado por la Justicia.