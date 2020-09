Báez pide ser querellante en la causa por espionaje ilegal en el gobierno del Macri

En la investigación, a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, "surgen elementos suficientes" para "arribar a la conclusión de que los mismos tendrían relación directa" con Báez, sostuvo su abogado Juan Martín Villanueva.

La defensa del empresario dueño de "Austral Construcciones", procesado en causas por presunto lavado de dinero e ilícitos en la obra pública, sostuvo que las maniobras de espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo le causaron "un perjuicio real y tangible", según el escrito al que accedió la agencia de noticias Télam.

Báez "ha sido víctima de un espionaje ilegal y paraestatal, de la interrupción ilegal de sus comunicaciones de personales, de la violación al derecho a la confidencialidad de sus conversaciones con todos sus abogados particulares por parte de quienes hoy se encuentran imputados y/o procesados", agregó el abogado.

En la causa están imputados los ex directores de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex funcionarios y ex agentes de inteligencia.

Todos fueron convocados a una ampliación de sus declaraciones indagatorias desde esta semana.