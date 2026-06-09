Hallan muerto a un directivo de una empresa vinculada a Martín Menem

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

Asimismo, la causa fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

La investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

En tanto, la cuenta de Instagram de la empresa GenTech dio cuenta de la muerte de quien fuera su general manager. "Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñalosa (sic), quien se desempeñó como Gerente de nuestra empresa", escribieron en el comunicado posteado con listón blanco sobre fondo negro.

El mensaje ponderó "su profesionalismo, compromiso y calidad humana". Desde GenTech destacaron que Osorio Peñaloza dejó "una huella imborrable" en quienes tuvieron "el privilegio de compartir el camino junto a él". "Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización", agregaron, previo a las condolencias a "su familia, seres queridos, amigos y compañeros de trabajo".

gentech

GenTech, la empresa de la cual es accionista Martín Menem, es proveedor oficial de la Selección Argentina y lanzó la línea de creatinas AFA, con el logo de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. También patrocinó a distintos clubes, por caso, Barracas Central que llevó la marca de sponsor en su camiseta.

Quién era Daniel Osorio

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú (UNY), una casa de estudios privada del Estado Lara, en Venezuela, Osorio Peñaloza trabajaba en GenTech, donde hizo carrera en paralelo a la expansión internacional de la marca.

Fue gerente de Producción y Desarrollo de la marca entre 2012 y 2019, cuando ascendió a gerente general.

"Con más de una década de experiencia en operaciones y liderazgo, actualmente funge como Gerente General en G.E.N. TECH ARGENTINA S.A., donde facilita la planificación estratégica y la gestión para el crecimiento del negocio", se definía en su perfil de Linkedin.

Y narraba su recorrido en la empresa. "Anteriormente, contribuyó a la gestión de producción y desarrollo en la misma empresa, impulsando mejoras operativas".

El único antecedente laboral que Osorio Peñaloza expuso en Linkedin, previo a su desembarco en la empresa creada por Menem era el puesto de jefe de planta en una compañía con sede en Italia.

En Argentina, Osorio Peñaloza figuró también como directivo en Kaia Natural SRL, junto a Pedro Groppa. Y en Insulow, otra firma de complementos dietarios de ese socio, que comparte sede social original con GenTech.