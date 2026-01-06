Foro de Davos: Milei respaldará a Trump y defenderá el mundo occidental

El mandatario, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, viajará a Suiza para dar el presente en el foro que se celebra del 19 al 23 de enero bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’.

Según revelaron integrantes del equipo de redacción del discurso, Milei insistirá en respaldar la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista.

El despliegue de la administración republicana sobre territorio venezolano, que derivó en la detención del hasta entonces autoproclamado presidente Nicolás Maduro estará reflejado en la disertación del mandatario.

Desde Casa Rosada afirman que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo.

Asimismo, se espera que el mandatario insista en la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región. Como anticipó, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

“Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso”, sostuvo el propio presidente en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en español, y aclaró: “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”.