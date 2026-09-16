Presupuesto 2027: el Gobierno busca eliminar los aumentos automáticos de la AUH

La iniciativa tampoco establece una frecuencia mínima para los futuros incrementos ni determina un índice alternativo que deba utilizarse para actualizar las prestaciones. De esta manera, la evolución de los montos quedaría sujeta a las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

El Gobierno ya había planteado una modificación similar en el Presupuesto 2026. Sin embargo, el Congreso no aprobó esa propuesta durante el tratamiento legislativo y las asignaciones mantuvieron su mecanismo de actualización automática.

Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo retoma ahora esa discusión a través del artículo 17.