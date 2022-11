Bullrich: "Que Larreta discuta conmigo, que no mande soldaditos"

"Si hay un debate que Rodríguez Larreta discuta conmigo, que no mande soldaditos, todo debate es válido en la medida que sea abierto y claro", dijo la exministra de Seguridad por Radio Rivadavia.

Sobre el altercado que tuvo con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, Bullrich comentó: "Mandan personas para generarme un desgaste político y eso no se hace".

“No me van a correr, siento que el PRO tiene que ser un partido transparente en el que no haya mal uso de recursos, que no se genere una situación en la que tomas una decisión y te mandan voceros a decirte cualquier cosa", argumentó.

Bullrich afirmó que cree "en la cultura de la transparencia, de la verdad" y que "es muy importante que en un partido como el PRO esas prácticas sean las que prevalezcan, en todo sentido".

En cuanto al debate que derivó en el encontronazo con Felipe Miguel, la dirigente dijo que el debate se inició con el tema del vallado en la casa de Cristina Kirchner y que "después de eso empezó una batería de operaciones en todos lados".