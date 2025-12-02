Monteoliva juró como ministra de Seguridad: Bullrich dejó el cargo tras casi dos años

Ayer, la ahora exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó su renuncia, ya que a partir del próximo 10 de diciembre asumirá como senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su reemplazante, Alejandra Monteoliva, catalogada por la oficina del presidente como una figura clave en la construcción de la llamada “Doctrina Bullrich”, renunció a su cargo en la Secretaría de Seguridad y, desde hoy, se convierte en la nueva ministra de Seguridad.

Embed Estoy emocionada por cerrar esta etapa como Ministra de Seguridad Nacional. Y orgullosa de todo lo que logramos: orden, resultados y una doctrina que volvió a poner la ley en su lugar.



Ahora voy a dar una de las batallas más importantes en el nuevo Congreso. Y la voy a dar con… pic.twitter.com/Re3nNaaUdM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 1, 2025

Quién es Alejandra Monteoliva

Alejandra Monteoliva, de 55 años, es especialista en seguridad con más de 30 años de trayectoria nacional e internacional. Nacida en Córdoba, se graduó en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba y obtuvo una maestría en Desarrollo en la Universidad de Los Andes, en Colombia, país donde vivió 19 años y trabajó en la Policía Nacional.

Monteoliva tuvo varias colaboraciones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, asesorando en políticas de seguridad en América Latina y el Caribe. En nuestro pais, fue funcionaria provincial en Córdoba (2012-2013) y directora nacional de Operaciones de Seguridad (2015-2019) durante la gestión de Bullrich en la presidencia de Mauricio Macri.

Entre 2020 y 2024 trabajó como asesora del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Desde junio de este año, ocupaba el cargo de secretaria de Seguridad Nacional, reportando directamente a Bullrich. En su mensaje de renuncia, Monteoliva destacó:

"Agradezco al presidente Javier Milei por la confianza y a Patricia Bullrich por el liderazgo y el camino compartido. Su doctrina de reglas claras, profesionalismo y presencia en el territorio marcó un rumbo que vamos a sostener y fortalecer."

Con esta trayectoria, Monteoliva es considerada por el gobierno como la candidata idónea para continuar y consolidar las políticas de seguridad implementadas durante los dos años de gestión de Bullrich.