Política |

Carlos Melconian cuestionó las decisiones económicas y criticó duramente al gobierno

El economista cuestionó la estrategia monetaria del Gobierno y señaló contradicciones entre el Presidente y el ministro de Economía.

El economista Carlos Melconian cuestionó la posibilidad de avanzar en una política de retiro masivo de pesos de la economía para acelerar la baja de la inflación al advertir que “no funcionaría”, porque en ese esquema la economía "va a crujir en algún momento"

Melconian, en declaraciones a Radio La Red advirtió sobre un tema "que pasó pasó desapercibido, porque es un término muy económico" y es que existieron "algunas contradictorias entre las dos máximas autoridades de economía, que son el presidente (Javier Milei) y el ministro de Economía”, Luis Caputo.

“En un momento el ministro dijo: ‘yo no puedo hacer que la gente quiera pesos’, y si el ministro no puede hacer que la gente quiera pesos, la recesión va a continuar”, sostuvo Melconian.

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En este marco. aseguró que “la única manera de salir de la recesión es monetización y el crédito”.

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En otra entrevista, pero esta vez en el streaming Cenital, Melconian identificó una segunda amenaza en el precio del dólar. Con el tipo de cambio oficial de facto fijo en torno a los $ 1400 y una inflación que corre al 2% o 3% mensual, el peso del dólar en términos reales se erosiona mes a mes.

“Imaginate que de facto está fijo en $ 1400 y la inflación se mantiene al 2%. El 30 de junio, a pesos de hoy reales, es el dólar que dejó Sergio Massa. El oficial. $ 1300 de hoy. Aunque se mantenga el actual nominal de $ 1400, comido comido comido”, graficó.

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