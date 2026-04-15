Carlos Melconian cuestionó las decisiones económicas y criticó duramente al gobierno

En otra entrevista, pero esta vez en el streaming Cenital, Melconian identificó una segunda amenaza en el precio del dólar. Con el tipo de cambio oficial de facto fijo en torno a los $ 1400 y una inflación que corre al 2% o 3% mensual, el peso del dólar en términos reales se erosiona mes a mes.

“Imaginate que de facto está fijo en $ 1400 y la inflación se mantiene al 2%. El 30 de junio, a pesos de hoy reales, es el dólar que dejó Sergio Massa. El oficial. $ 1300 de hoy. Aunque se mantenga el actual nominal de $ 1400, comido comido comido”, graficó.