Caso $LIBRA: Citan a declarar a la primera testigo el martes

Además, señaló cuestionamientos al proceso judicial por irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.

En los próximos días, la causa Libra investigará formalmente la supuesta estafa denominada “pump and dump”, un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción mediante declaraciones falsas con el objetivo de venderla a un precio más alto.

image

En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varias personas que invirtieron en todo el mundo.

Por su parte, la Justicia analiza una serie de borradores de un presunto “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis antes de la salida al mercado del token $Libra.

La documentación fue recuperada por peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal a partir de uno de los teléfonos secuestrados al empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los actores centrales en el caso.

Según trascendió, los archivos contienen distintas versiones preliminares del acuerdo y estarían fechados el 30 de enero de 2025, es decir, quince días antes del lanzamiento público de la criptomoneda. Los especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal lograron reconstruir el material tras analizar conversaciones mantenidas entre Novelli y Davis.