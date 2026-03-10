Caso $LIBRA: Citan a declarar a la primera testigo el martes

La abogada Natalia Volosin es la primera citada para declarar en la causa judicial que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis.
La abogada Natalia Volosin será la primera citada para declarar en la causa de la criptoestafa $Libra, que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Hayden Davis por promover inversiones con una memecoin apócrifa.
“Me dicen que soy la primera citada de la causa $LIBRA. Muy honrada. Como dice Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, manifestó Volosín en su cuenta personal de X e ilustró su publicación con una foto de la notificación judicial.
La letrada, según lo anunció, tendrá que presentarse en la Justicia el próximo martes 17 de marzo. "Estuvo rápido (el fiscal Eduardo) Taiano para citarme. Martes 17/03 a las 11 hs. Allí estaré", escribió.
En 2025, Volosin difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis que buscaba legitimar o “blindar” la investigación de la estafa internacional con la criptomoneda “difundida” por Milei.
Además, señaló cuestionamientos al proceso judicial por irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.
En los próximos días, la causa Libra investigará formalmente la supuesta estafa denominada “pump and dump”, un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción mediante declaraciones falsas con el objetivo de venderla a un precio más alto.
En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varias personas que invirtieron en todo el mundo.
Por su parte, la Justicia analiza una serie de borradores de un presunto “acuerdo confidencial” que el presidente Javier Milei habría firmado con el empresario estadounidense Hayden Davis antes de la salida al mercado del token $Libra.
La documentación fue recuperada por peritos informáticos del Ministerio Público Fiscal a partir de uno de los teléfonos secuestrados al empresario Mauricio Novelli, señalado como uno de los actores centrales en el caso.
Según trascendió, los archivos contienen distintas versiones preliminares del acuerdo y estarían fechados el 30 de enero de 2025, es decir, quince días antes del lanzamiento público de la criptomoneda. Los especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal lograron reconstruir el material tras analizar conversaciones mantenidas entre Novelli y Davis.
