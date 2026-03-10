El Gobierno multará a FATE por no pagar salarios y extendió la conciliación obligatoria

El Ministerio de Capital Humano inició un sumario contra la empresa por incumplir el pago de sueldos durante la conciliación obligatoria y prorrogó la medida por cinco días
El Ministerio de Capital Humano resolvió sancionar a la empresa FATE por incumplir el pago de salarios a sus trabajadores durante la conciliación obligatoria dictada en el marco del conflicto laboral con el gremio del sector por el despido de 920 trabajadores y el cierre de la planta.
Además, la cartera nacional dispuso extender esa instancia de Consiliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener las negociaciones entre las partes.
La decisión fue comunicada oficialmente por la cartera a través de la red social X, luego de que se confirmara que la empresa no abonó los sueldos correspondientes a la segunda quincena de febrero. Según el Gobierno, esa situación constituye una violación directa de la conciliación obligatoria vigente en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
De acuerdo con el comunicado oficial, el ministerio inició el sumario administrativo contra la compañía por el incumplimiento salarial. La medida abre un proceso que podría derivar en sanciones económicas contra la empresa si se confirma la infracción a la normativa laboral.
La crisis se profundizó luego de que FATE anunciara el cierre de su planta y el despido de 920 trabajadores, una decisión que provocó protestas gremiales y una fuerte escalada en la disputa laboral dentro del sector del neumático.
En ese contexto, el SUTNA comenzó a impulsar una iniciativa legislativa en la provincia de Buenos Aires para declarar de utilidad pública la producción de la compañía y garantizar la continuidad de la actividad industrial, en un plan donde el Gobierno bonaerense asuma de forma temporal la administración de la planta.
El conflicto también generó repercusiones políticas en las últimas horas. Desde Nueva York, donde participa del evento económico conocido como Argentina Week, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a empresarios del sector industrial.
Durante una exposición, el mandatario apuntó contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, este último dueño de Fate, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”. Mientras tanto, el Gobierno busca mantener abierto el canal de negociación entre la compañía y el sindicato para evitar que el conflicto derive en un cierre definitivo de la planta.
