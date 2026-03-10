El Gobierno multará a FATE por no pagar salarios y extendió la conciliación obligatoria

La crisis se profundizó luego de que FATE anunciara el cierre de su planta y el despido de 920 trabajadores, una decisión que provocó protestas gremiales y una fuerte escalada en la disputa laboral dentro del sector del neumático.

En ese contexto, el SUTNA comenzó a impulsar una iniciativa legislativa en la provincia de Buenos Aires para declarar de utilidad pública la producción de la compañía y garantizar la continuidad de la actividad industrial, en un plan donde el Gobierno bonaerense asuma de forma temporal la administración de la planta.

El conflicto también generó repercusiones políticas en las últimas horas. Desde Nueva York, donde participa del evento económico conocido como Argentina Week, el presidente Javier Milei volvió a cuestionar públicamente a empresarios del sector industrial.

Durante una exposición, el mandatario apuntó contra Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, este último dueño de Fate, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”. Mientras tanto, el Gobierno busca mantener abierto el canal de negociación entre la compañía y el sindicato para evitar que el conflicto derive en un cierre definitivo de la planta.