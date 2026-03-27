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Causa Adorni: la PSA se hizo presente en la TV Pública en busca de contratos

la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó en el edificio de la TV Pública con el objetivo de llevarse los contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío tendría con la emisora estatal

En el marco por la causa que investiga los polémicos viajes del jefe de Gabinete , Manuel Adorni, este viernes por la mañana la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentó en el edificio de la TV Pública con el objetivo de llevarse los contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío tendría con la emisora estatal.

El juez federal Ariel Lijo busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública de parte de Manuel Adorni.

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