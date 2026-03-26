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Adorni se mostró junto a Bullrich y anunciaron que habrá un nuevo paquete de leyes

La Casa Rosada buscó mostrar su apoyo al Jefe de Gabinete y recuperar la iniciativa, a través de la agenda parlamentaria

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni recibió este jueves a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y le confirmó que prontamente se presentará ante el Congreso un nuevo paquete de leyes.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora a través de la red social X.

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El encuentro de este jueves en Casa Rosada fue el primero que tuvieron luego de las acusaciones que pesan sobre el Jefe de Gabinete por su viaje a Punta del Este con toda su familia y propiedades que estarían sin declarar.

Además, pone en foco a dos dirigentes de La lIbertad Avanza, como Adorni y Bullrich, quienes tienen aspiraciones a competir por ser Jefe de Gobierno en las elecciones del año prócimo.

El miércoles, Adorni se brindo una conferencia de prensa sobre los cuestionamientos que pesan sobre su figura por haber subido a su esposa al avión presidencial para viajar a Nueva York, haber realizado un viaje en avión privado a Punta del Este, que aún no se sabe quien los pagó, y propiedades que han aparecido a nombre de su conyuje.

Además: Manuel Adorni: una declaración que dejó más dudas que certezas

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