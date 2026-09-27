Causa ANDIS: detectaron sobreprecios y una prótesis que nunca fue entregada

Sobreprecios

Los informes también pusieron el foco en los precios pagados por diferentes insumos. Uno de los ejemplos corresponde a la adquisición de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones. Meses antes, el PAMI había adjudicado un sistema similar por $124,2 millones.

Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar. En el caso de los implantes cocleares, en tanto, el precio promedio abonado a Droguería Floresta alcanzó los US$62.613 por unidad, por encima de las referencias de mercado utilizadas en el informe.

La documentación también consignó que una factura de la firma Indecomm por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades. A su vez, se observó una diferencia del 219% en la adquisición de un neuroestimulador.

Los técnicos señalaron además posibles errores de categorización y compras de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% frente a alternativas nacionales.

Toda la documentación quedó incorporada al expediente judicial que busca determinar si existieron irregularidades en el sistema de contrataciones y compras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.