Causa ANDIS: detectaron sobreprecios y una prótesis que nunca fue entregada

Documentos remitidos a la Justicia advirtieron en la ANDIS presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos.
Nuevos informes técnicos incorporados a la causa que investiga las compras de la entonces Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron presuntas irregularidades en la adquisición de insumos médicos y ortopédicos, con diferencias de precios de hasta 1972%, posibles pagos duplicados y hasta una prótesis que figuraba como entregada pero que nunca habría llegado a su destinatario.
Los documentos fueron remitidos a la Justicia por el Ministerio de Salud y el exnterventor de la ex ANDIS, Alejandro Vilches, y pasaron a formar parte de la investigación sobre el sistema de compras del organismo.
Uno de los casos que llamó la atención de los investigadores corresponde a un paciente de Río Negro que necesitaba una prótesis a raíz de una amputación. En la documentación constaba un remito firmado por la madre del beneficiario que acreditaba la supuesta entrega.
Sin embargo, al realizar consultas con los particulares, se determinó que la prótesis no había sido recibida. Según el reporte, la firma habría sido obtenida mediante una “inducción a error” durante el procedimiento para tomar las medidas del paciente.
Los informes también pusieron el foco en los precios pagados por diferentes insumos. Uno de los ejemplos corresponde a la adquisición de válvulas bicavales transcatéter a Farma Salud por $425 millones. Meses antes, el PAMI había adjudicado un sistema similar por $124,2 millones.
Otro análisis detectó una diferencia del 711% en una válvula pulmonar. En el caso de los implantes cocleares, en tanto, el precio promedio abonado a Droguería Floresta alcanzó los US$62.613 por unidad, por encima de las referencias de mercado utilizadas en el informe.
La documentación también consignó que una factura de la firma Indecomm por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades. A su vez, se observó una diferencia del 219% en la adquisición de un neuroestimulador.
Los técnicos señalaron además posibles errores de categorización y compras de productos importados con diferencias de entre 300% y 1000% frente a alternativas nacionales.
Toda la documentación quedó incorporada al expediente judicial que busca determinar si existieron irregularidades en el sistema de contrataciones y compras de la ex Agencia Nacional de Discapacidad.
comentar