La Federación Argentina de Municipios criticó el fin del régimen de Zona Fría

La entidad -que reúne a más de 500 intendentes- cuestionó la modificación aprobada en el Senado y aseguró que la eliminación de las tarifas diferenciales afectará a millones de usuarios de gas en varias regiones del país
Por medio de un comunicado, la Federación Argentina de Municipios (FAM) rechazó la modificación del Régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación y cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por la reducción del alcance de los beneficios en las tarifas de gas.
La reforma impulsada por el Gobierno fue convertida en ley esta semana por la Cámara alta con 38 votos a favor y 8 en contra y modifica el esquema de subsidios que alcanzaba a usuarios de distintas regiones del país.
La entidad que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza ¡y que agrupa a más de 500 jefes comunales, sostuvo en su comunicado que la medida representa “otro ataque insensible del gobierno de Milei a los derechos de las familias argentinas” y advirtió sobre el impacto que tendrá entre los usuarios de gas.
“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, expresó la entidad, recordando que el régimen contemplaba tarifas diferenciales en regiones donde las bajas temperaturas generan una mayor necesidad de calefacción.
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