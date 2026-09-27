La Federación Argentina de Municipios criticó el fin del régimen de Zona Fría

"Golpe directo al bolsillo de las familias"

La entidad que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza ¡y que agrupa a más de 500 jefes comunales, sostuvo en su comunicado que la medida representa “otro ataque insensible del gobierno de Milei a los derechos de las familias argentinas” y advirtió sobre el impacto que tendrá entre los usuarios de gas.