Causa ARSAT: Facundo Leal se negó a declarar y presentó un escrito

Boschin no respondió preguntas y también presentó un escrito formal en el que apuntó contra la investigación judicial, y así evitar el interrogatorio sobre la posible red de sobornos y desvío de dinero.

Leal presidió ARSAT desde el año 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Luego de su reuncia, a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.

Por su parte, Boschin trabajó en ARSAT durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y se mantuvo entre 2021 y 2025, previo a asumir la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones en el mandato de Javier Milei.