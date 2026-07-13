Causa ARSAT: Facundo Leal se negó a declarar y presentó un escrito

El expresidente de la compañía, incluso, se había negado a entregar la contraseña de su teléfono celular. Lo mantienen en prisión preventiva luego de ser detenido en mayo pasado.
El ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, se presentó ante los tribunales federales de San Isidro en el marco de una megacausa que investiga un esquema de corrupción, pago de sobornos y fraude a la administración pública dentro de Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. No declaró y presento un escrito.
Leal fue llevado hasta los tribunales por el Servicio Penitenciario dado que Leal se encuentra bajo prisión preventiva tras ser capturado en un operativo policial el 27 de mayo pasado.
De acuerdo a lo trascendido, el contenido de su testimonio ante el juez Lino Mirabelli se encuentra bajo secreto de sumario, sólo se supo que finalmente, su teléfono celular está siendo peritado con software forense por la Policía Federal.
Leal asistió acompañado por su abogado Marcelo Rocchetti, que también representa a Gerardo Boschin, ex presidente de Trenes Argentinos Operaciones y ex subgerente de compras de ARSAT, quién está acusado de autorizar contratos irregulares y direccionar pagos, puntualmente con la empresa de seguridad Argentina Logistic Services S.A., por casi dos millones de dólares sin licitación, a cambio de dádivas.
Boschin no respondió preguntas y también presentó un escrito formal en el que apuntó contra la investigación judicial, y así evitar el interrogatorio sobre la posible red de sobornos y desvío de dinero.
Leal presidió ARSAT desde el año 2022, y desde junio de 2025 sumó a sus funciones la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). Luego de su reuncia, a principios de 2026, su cargo fue ocupado por Noelia Ruiz.
Por su parte, Boschin trabajó en ARSAT durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y se mantuvo entre 2021 y 2025, previo a asumir la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones en el mandato de Javier Milei.
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