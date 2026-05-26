Causa Cuadernos: exesposa de Centeno dijo que fue su "testaferro" y que "la cagaba a trompadas"

"Los cuadernos sí los vi. Estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas. Él (Centeno) registraba todo por si alguna vez, cuando terminara la gestión y lo dejaban sin trabajo", declaró.

También, contó que cuando su exmarido llegaba a su casa alcoholizado, los fines de semana, le describía cómo se acomodaban los fajos de billetes dentro de los bolsos y que se quejaba por recibir "migajas" en relación a lo recaudado: "Yo lo llevé a afanar y me tiró migajas", citó textualmente su exmujer.

Paralelamente, aseguró que el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, "hizo desaparecer" algunas de las anotaciones; explicó que, durante un viaje de Centeno a Salta, fotocopió los papeles de los vehículos y propiedades y se los entregó a la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, para que los cuidara, sin embargo, la mujer "los rompió, los quemó y los desapareció".

Para finalizar, afirmó haber sido usada como testaferro durante los años que convivieron, entre el 2006 y el 2016, y explicó que Centeno compraba propiedades y vehículos, y que después la llevaba a firmar los formularios de transferencia automotor.

Confirmó que figuró como la titular de un Peugeot 408, que en los hechos pertenecía a Centeno, con el fin de encubrir su patrimonio y detalló la compra en efectivo y en dólares de un departamento y la adquisición de varios autos Toyota que, posteriormente, fueron puestos a trabajar dentro del propio Ministerio de Planificación.

Por último, aclaró que su verdadera intención inicial, cuando realizó la denuncia en 2017, no fue por despecho, sino para buscar protección judicial y poder dejar registro de las golpizas que recibía de parte de Centeno: "Lo hice para que quede claro que me cagó a trompadas", agregó.

Luego de su separación, le exigió a Centeno que le diera dinero y, según lo declarado, el exchofer le pagó cuotas mensuales, financiada por el propio Baratta, para garantizar su silencio.