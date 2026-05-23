Causa Cuadernos: Miriam Quiroga dijo que no declaró por motivos de salud

La exsecretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga faltó dos veces a declarar en la Causa Cuadernos y explicó que atraviesa un delicado cuadro médico.
La exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, aclaró este sábado que no se presentó a declarar en el marco de la Causa Cuadernos debido a que atraviesa “serios problemas de salud”, luego de que su ausencia en dos citaciones consecutivas generara interrogantes y distintas especulaciones sobre su situación.
En las últimas horas había trascendido que Quiroga no se presentó en dos oportunidades ante el tribunal que lleva adelante el juicio oral, una situación que abrió interrogantes respecto a su paradero y a las razones detrás de las ausencias.
El periodista Luis Gasulla reveló durante una emisión de LN+ que mantuvo una conversación exclusiva con la exsecretaria presidencial para conocer los motivos de su inasistencia y despejar versiones surgidas en torno al tema.
“No estuvo desaparecida”, remarcó el periodista al referirse a Quiroga. Según explicó, la mujer reside desde hace varios años en un pequeño pueblo de Córdoba y actualmente enfrenta un cuadro de salud complejo que le habría impedido trasladarse para cumplir con las citaciones judiciales.
"Miriam Quiroga está en Córdoba desde hace muchos años, en un pueblito. Tiene serios problemas de salud", señaló Gasulla, vinculando directamente las ausencias con su estado clínico.
Pese a las explicaciones y a la documentación médica presentada, desde el ámbito judicial recordaron que la exsecretaria concurre al proceso bajo la figura de testigo, una condición que implica la obligación legal de prestar declaración ante el tribunal.
La legislación argentina establece que las personas citadas en carácter de testigos en una causa penal deben comparecer cuando son convocadas por la Justicia y no pueden negarse a brindar testimonio, salvo situaciones excepcionales contempladas por la ley.
Por el momento, las autoridades judiciales todavía no definieron una nueva fecha para la declaración de Quiroga y analizan los pasos a seguir en función de la evolución de su estado de salud.
En ese contexto, también trascendió que la mujer habría recibido mensajes que interpretó como advertencias. Según relató Gasulla sobre la charla que mantuvo con la exfuncionaria, “recibió un mensaje, le advertía que algo podía llegar a pasar, le dio a entender que se tenía que ir”.
El testimonio de Quiroga es considerado de relevancia dentro del expediente que investiga presuntos mecanismos de recaudación ilegal vinculados a la obra pública. Mientras tanto, resta determinar si la futura declaración se realizará de manera presencial o mediante videoconferencia, una alternativa que podría evaluarse debido a la distancia y a su estado de salud.
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