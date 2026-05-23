Causa Cuadernos: Miriam Quiroga dijo que no declaró por motivos de salud

"Miriam Quiroga está en Córdoba desde hace muchos años, en un pueblito. Tiene serios problemas de salud", señaló Gasulla, vinculando directamente las ausencias con su estado clínico.

Pese a las explicaciones y a la documentación médica presentada, desde el ámbito judicial recordaron que la exsecretaria concurre al proceso bajo la figura de testigo, una condición que implica la obligación legal de prestar declaración ante el tribunal.

La legislación argentina establece que las personas citadas en carácter de testigos en una causa penal deben comparecer cuando son convocadas por la Justicia y no pueden negarse a brindar testimonio, salvo situaciones excepcionales contempladas por la ley.

No se definió la nueva fecha

Por el momento, las autoridades judiciales todavía no definieron una nueva fecha para la declaración de Quiroga y analizan los pasos a seguir en función de la evolución de su estado de salud.

En ese contexto, también trascendió que la mujer habría recibido mensajes que interpretó como advertencias. Según relató Gasulla sobre la charla que mantuvo con la exfuncionaria, “recibió un mensaje, le advertía que algo podía llegar a pasar, le dio a entender que se tenía que ir”.

El testimonio de Quiroga es considerado de relevancia dentro del expediente que investiga presuntos mecanismos de recaudación ilegal vinculados a la obra pública. Mientras tanto, resta determinar si la futura declaración se realizará de manera presencial o mediante videoconferencia, una alternativa que podría evaluarse debido a la distancia y a su estado de salud.