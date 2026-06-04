Causa Cuadernos: Lavagna declaró que detectó sobreprecios del 20% en Vialidad

El exministro destacó que un informe interno reveló indicios de cartelización y sobrecostos, las que habían sido advertidas por el Banco Mundial en 2005.
El exministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró como testigo en el juicio por la causa Cuadernos y aseguró que durante el gobierno de Néstor Kirchner detectó indicios de cartelización y sobreprecios promedio del 20% en contratos vinculados al área de Vialidad. L
a investigación interna se inició luego de una advertencia realizada por el Banco Mundial sobre presuntas irregularidades en programas financiados por ese organismo.
Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, Lavagna explicó que representantes del Banco Mundial manifestaron su preocupación por la ejecución de determinados proyectos y anticiparon el inicio de una investigación, a partir de esa situación, ordenó un informe exploratorio para evaluar posibles irregularidades en el sector vial.
“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató el exfuncionario.
Según detalló, el estudio realizado entre mayo y agosto de 2005 “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó.
Tras esos resultados preliminares, Lavagna solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para profundizar la investigación. Explicó que el objetivo era anticiparse a un eventual informe del Banco Mundial y determinar si las sospechas tenían sustento.
El exministro sostuvo además que durante su gestión se comprobaron prácticas de cartelización en otros sectores. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, señaló al describir antecedentes que reforzaban las preocupaciones sobre posibles acuerdos entre empresas.
Lavagna recordó que hizo públicas esas sospechas durante una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción realizada en 2005. “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, declaró.
Según relató, sus afirmaciones generaron incomodidad entre los empresarios presentes. Incluso recordó que una autoridad de la entidad le manifestó al finalizar el encuentro: “Ministro, ¿justo acá viene a decir eso?”. El exfuncionario aseguró que sus comentarios fueron mal recibidos por los asistentes.
Durante la audiencia también se refirió a su salida del Gobierno nacional en noviembre de 2005. “No voy a decir la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, expresó. Además, indicó que había informado personalmente a Néstor Kirchner sobre las advertencias del Banco Mundial y el inicio de las investigaciones internas.
Lavagna aclaró que desconoce cuál fue el resultado final de las actuaciones impulsadas por la Comisión de Defensa de la Competencia, ya que dejó el cargo pocos meses después de ordenar el análisis, al tiempo aseguró ho haber mantenido una relación de trabajo directa con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, área que tenía bajo su órbita la ejecución de la obra pública nacional.
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