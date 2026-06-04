Causa Cuadernos: Lavagna declaró que detectó sobreprecios del 20% en Vialidad

El ex presidente y Roberto Lavagna, primer ministro de Economía de la gestión Kirchner, debaten en pleno vuelo durante un viaje a Francia, en enero de 2005. El ex presidente y Roberto Lavagna, primer ministro de Economía de la gestión Kirchner, debaten en pleno vuelo durante un viaje a Francia, en enero de 2005.

Según detalló, el estudio realizado entre mayo y agosto de 2005 “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó.

Tras esos resultados preliminares, Lavagna solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para profundizar la investigación. Explicó que el objetivo era anticiparse a un eventual informe del Banco Mundial y determinar si las sospechas tenían sustento.

Roberto Lavagna Roberto Lavagna Archivo

El exministro sostuvo además que durante su gestión se comprobaron prácticas de cartelización en otros sectores. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, señaló al describir antecedentes que reforzaban las preocupaciones sobre posibles acuerdos entre empresas.

Lavagna recordó que hizo públicas esas sospechas durante una reunión de la Cámara Argentina de la Construcción realizada en 2005. “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, declaró.

Según relató, sus afirmaciones generaron incomodidad entre los empresarios presentes. Incluso recordó que una autoridad de la entidad le manifestó al finalizar el encuentro: “Ministro, ¿justo acá viene a decir eso?”. El exfuncionario aseguró que sus comentarios fueron mal recibidos por los asistentes.

Durante la audiencia también se refirió a su salida del Gobierno nacional en noviembre de 2005. “No voy a decir la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, expresó. Además, indicó que había informado personalmente a Néstor Kirchner sobre las advertencias del Banco Mundial y el inicio de las investigaciones internas.

Lavagna aclaró que desconoce cuál fue el resultado final de las actuaciones impulsadas por la Comisión de Defensa de la Competencia, ya que dejó el cargo pocos meses después de ordenar el análisis, al tiempo aseguró ho haber mantenido una relación de trabajo directa con el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, área que tenía bajo su órbita la ejecución de la obra pública nacional.