Con el avance de la investigación, la Cámara Federal decidió el procesamiento de la ex mandataria con pedido de prisión preventiva

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, además, el del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en la conocida "causa de los cuadernos". Además la Cámara pidió la prisión preventiva para la ex mandataria.