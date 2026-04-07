Por qué el Gobierno dio por finalizado el programa Volver al Trabajo

El ministerio de Capital Humano explicó las razones el día de la movilización de la UTEP. Había sido creada como reformulación del ex plan Potenciar Trabajo.
El Ministerio de Capital Humano explicó este martes que la finalización del programa "Volver al trabajo", una iniciativa que había sido creada como reformulación del ex plan Potenciar Trabajo, cumplió el plazo previsto de dos años, por lo que la última asignación mensual no remunerativa correspondiente a los beneficiarios fue liquidada durante el mes en curso.
Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la conclusión del programa formaba parte del diseño original y que la decisión implicó una reorientación de recursos hacia políticas consideradas de “mayor impacto social”.
El VAT había sido implementado con el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal y eliminar barreras de acceso al trabajo registrado, explicaron. A diferencia del esquema anterior, el programa contemplaba la inscripción prioritaria de los beneficiarios en capacitaciones laborales impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral.
Además, antes del pago de la última cuota, el Gobierno notificó a los participantes sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación, incluyendo vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional.
En paralelo, el Ministerio destacó el fortalecimiento de otras prestaciones de la seguridad social con foco en sectores vulnerables.
Según informó, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentaron un 561%.
La cartera sostuvo que “la estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo”.
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