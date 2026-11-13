Causa Los Sauces: La UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita

Los Sauces y el circuito de fondos bajo investigación

De acuerdo con la acusación, la familia Kirchner habría montado una "ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes". El dinero habría pasado por una cadena de movimientos bancarios y distintos intermediarios para darle apariencia legal y permitir su utilización por parte de Néstor y Cristina Kirchner, y de sus hijos Máximo y Florencia.

La UIF sostuvo que Los Sauces fue utilizada entre 2009 y 2016 para canalizar fondos provenientes de empresas de Báez y del Grupo Indalo. Durante ese período, la inmobiliaria registró un "crecimiento exponencial" de su patrimonio a partir de contratos con empresarios que, según la querella, eran favorecidos con importantes contratos del Estado y aportaban un flujo de dinero constante, cercano a los $26 millones.

En cuanto a las responsabilidades penales, la UIF acusó a Cristina Kirchner de ser la jefa de la asociación ilícita y a Máximo Kirchner, quien presidió Los Sauces, de haber actuado como organizador. A ambos les atribuyó haber "diseñado, ejecutado y dirigido un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito" provenientes de la adjudicación de contratos de obra pública.

La expresidenta también fue acusada de haber aceptado dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa. En tanto, la querella señaló a Lázaro Báez como organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos, mientras que a López y De Sousa les atribuyó esas mismas calificaciones, además del delito de ofrecimiento de dádivas.