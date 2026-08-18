Disfrazados como Gandalf, un grupo de manifestantes protestó contra Peter Thiel

El motivo de la particular estética radicó en que el cofundador de PayPal es un devoto fanático de la obra de J.R.R. Tolkien. De hecho, Thiel nombró a su multimillonaria compañía de inteligencia y análisis de datos, Palantir Technologies, en honor a los objetos mágicos que permiten ver el futuro y la distancia en la literatura fantástica. Sin embargo, en la vida real, esta corporación, valuada en más de 20.000 millones de dólares, provee servicios de vigilancia masiva a organismos del gobierno de Estados Unidos como la CIA, el FBI y las fuerzas armadas. Esto derivó en denuncias internacionales vinculadas a cuestiones éticas y violaciones a la privacidad.