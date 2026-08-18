Disfrazados como Gandalf, un grupo de manifestantes protestó contra Peter Thiel

Ocurrió frente a la mansión del magnate estadounidense. La vestimenta recreó al icónico mago de El Señor de los Anillos. Se debió al fanatismo de Thiel por la obra de J.R.R. Tolkien.
Un nutrido grupo de manifestantes, vestidos con capas, sombreros puntiagudos y barbas blancas al más puro estilo de Gandalf -el icónico mago de El Señor de los Anillos-, protestó frente a la mansión del empresario estadounidense Peter Thiel. Con una gran pancarta que proclamaba el célebre lema “You shall not pass” (“No pasarás”), expresó entre cantos y saltos su categórico rechazo a la presencia del magnate tecnológico en la Argentina.
El motivo de la particular estética radicó en que el cofundador de PayPal es un devoto fanático de la obra de J.R.R. Tolkien. De hecho, Thiel nombró a su multimillonaria compañía de inteligencia y análisis de datos, Palantir Technologies, en honor a los objetos mágicos que permiten ver el futuro y la distancia en la literatura fantástica. Sin embargo, en la vida real, esta corporación, valuada en más de 20.000 millones de dólares, provee servicios de vigilancia masiva a organismos del gobierno de Estados Unidos como la CIA, el FBI y las fuerzas armadas. Esto derivó en denuncias internacionales vinculadas a cuestiones éticas y violaciones a la privacidad.
Los manifestantes entonaron cánticos que combinaban la jerga local con referencias a la saga: “Vos tenés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un b...”. Tras su manifestación frente al domicilio del multimillonario, la comitiva de magos continuó marchando por la avenida Figueroa Alcorta, donde incluso llegó a cruzarse de forma surrealista con un desfile del Regimiento de Granaderos a Caballo en conmemoración del aniversario de José de San Martín.
Detrás del color de la protesta asoma la tensión política y económica. El descontento responde a la incursión de Thiel en el sector energético nacional a través de su reciente compra de acciones en Vista, la petrolera de Miguel Galuccio que opera en el yacimiento estratégico de Vaca Muerta.
Durante su estadía en el país, el magnate de Silicon Valley desplegó una agenda repleta de contrastes. Además de adquirir la propiedad residencial en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires y concretar sus negocios energéticos, asistió al superclásico entre Boca y River, compitió en un torneo amateur de ajedrez porteño y mantuvo una reunión oficial con el presidente Javier Milei.
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