Karina Milei fijó como objetivo la reelección de Javier Milei en 2027

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó durante el acto.

También señaló que la Escuela de Dirigentes busca consolidar el crecimiento de La Libertad Avanza en las provincias. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", sostuvo.

Por su parte, Martín Menem agradeció el trabajo de Karina Milei en la organización nacional del partido y destacó los resultados obtenidos por el oficialismo desde su llegada al Gobierno. "Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina", manifestó.

El presidente de la Cámara baja consideró que "todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso". Además, convocó a los nuevos dirigentes a capacitarse para defender el proyecto político oficialista: "Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo".

Como parte de la agenda en Misiones, Karina Milei también encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza y fortalecer la estructura partidaria de cara a las próximas elecciones.