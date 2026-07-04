Karina Milei fijó como objetivo la reelección de Javier Milei en 2027

Karina Milei lanzó la Escuela de Dirigentes de LLA y encabezó un acto en Misiones, donde destacó la formación política de los militantes y fijó como objetivo la continuidad en el gobierno.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza en Misiones y aseguró que su principal objetivo es trabajar para que el presidente Javier Milei sea reelegido en las elecciones de 2027. El acto se realizó en la ciudad de Posadas con la participación de referentes nacionales y provinciales del espacio.
Durante su discurso, la titular del partido oficialista agradeció el respaldo recibido en las últimas elecciones y sostuvo que la creación de la escuela forma parte de la estrategia para fortalecer la estructura política de La Libertad Avanza en todo el país. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", afirmó.
El lanzamiento se llevó a cabo en el Hotel Julio César de Posadas y contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem; el titular del partido en Misiones, Adrián Núñez; el diputado nacional Diego Hartfield y la diputada nacional Maura Gruber.
Karina Milei destacó la importancia de la capacitación de los dirigentes para sostener el rumbo del Gobierno y ampliar la presencia territorial del espacio político. Según indicaron fuentes partidarias, la funcionaria remarcó la necesidad de formar cuadros que defiendan las ideas impulsadas por la administración nacional.
"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó durante el acto.
También señaló que la Escuela de Dirigentes busca consolidar el crecimiento de La Libertad Avanza en las provincias. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta", sostuvo.
Por su parte, Martín Menem agradeció el trabajo de Karina Milei en la organización nacional del partido y destacó los resultados obtenidos por el oficialismo desde su llegada al Gobierno. "Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina", manifestó.
El presidente de la Cámara baja consideró que "todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso". Además, convocó a los nuevos dirigentes a capacitarse para defender el proyecto político oficialista: "Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo".
Como parte de la agenda en Misiones, Karina Milei también encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para avanzar en la organización territorial de La Libertad Avanza y fortalecer la estructura partidaria de cara a las próximas elecciones.
comentar