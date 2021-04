Ciudad de Buenos Aires abrirá las escuelas

En un nuevo round de la pelea que sostienen CABA y Nación, Horacio Rodríguez Larreta, luego de mantener una reunión con varios de sus allegados, incluyendo al vicejefe Diego Santilli y a la Ministra de Educación, Soledad Acuña, decidió dejar las cosas como estaban hasta hoy a la mañana.

En Ciudad entienden que el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que dejó hoy sin efecto el fallo de la Justicia porteña que habilitó la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, no es correcto, ya que el juzgado Federal no tiene competencia porque la Corte Suprema se lo adjudicó y el tribunal es inferior y no puede intervenir.

Finalmente los máximos funcionarios porteños decidieron dejar todo como estaba hasta hoy y habrá clases presenciales.

EL FALLO DE FURNARI

En horas de la tarde, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari dejó sin efecto el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

El magistrado pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.

La resolución del juez Furnari fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar los efectos del decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las escuelas hasta el 30 de abril.

La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una "aberración jurídica" por parte del Gobierno.

Entonces, un Juzgado Federal dispuso que la reanudación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires debía esperar a que falle el máximo tribunal. Sin embargo, el equipo jurídico de CABA decidió que ese juzgado federal no era competente y decidió mantener las escuelas abiertas.

EL ENOJO DEL PRESIDENTE

Según trascendió, fuentes cercanas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijeron que en charlas que tuvo el mandatario al enterarse de la decisión tomada por Horacio Rodríguez Larreta, señaló que la Ciudad "incurrió en el delito de desobediencia civil al rebelarse contra una decisión judicial".

Y si es así, el presidente estaría en condiciones de pedir la intervención de CABA. La puja política está más caliente que nunca, en medio de una pandemia que no se vio en 100 años. Una caldera a punto de estallar en cualquier momento.