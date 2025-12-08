El Consejo de Mayo tiene su última reunión y envía el informe final al Congreso

Varios de los consejeros confiaron que aún no hay detalles del formato con el que presentarán la síntesis final del órgano de debate que se reunió una vez por mes desde junio pasado. En este tiempo, su objetivo fue convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo firmados el 9 de julio de 2024 en la provincia de Tucumán.

Salvo el debate por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional, ítems 5 y 9, que por su complejidad quedarán para más adelante, el Ejecutivo de Javier Milei busca concretar la presentación de las conclusiones finales que contemplarán las posturas de los sectores que se manifestaron en disidencia de algunos temas.

Manuel Adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará la última reunión del Consejo de Mayo.

De esta forma, con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, que comenzarán el miércoles y se extenderán hasta el 30 de diciembre, la Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laborales y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

Sin embargo, un funcionario que participó en la confección de varios proyectos aclaró a la agencia Noticias Argentinas que lo tratado en el Consejo de Mayo no será “necesariamente” incluido en la prórroga veraniega de las sesiones. “Aunque hay temas compartidos, son dos cosas totalmente diferentes”, aclaró.

Adorni planea recibir por última vez al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; a la senadora nacional Carolina Losada (UCR), por la Cámara Alta; al diputado nacional Cristian Ritondo (PRO), por la Cámara Baja; a Gerardo Martínez, por la CGT, y al titular de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Desde su estreno el 24 de junio, el Consejo de Mayo -que al principio tuvo la coordinación a Guillermo Francos- se reunió cinco veces, una por mes, para avanzar en los diez puntos del Pacto de Mayo firmado por el Presidente y una veintena de gobernadores en Tucumán. Los avances, hasta ahora reservados, se harán públicos este martes.