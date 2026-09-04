Ciudad: la cantidad de locales vacíos aumentó 4%

La cantidad de locales vacíos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subió en el período julio-agosto respecto al mismo bimestre del último año.
El número de locales comerciales vacíos en las principales áreas de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 4% en el bimestre julio-agosto de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
De acuerdo con el relevamiento que la entidad realiza desde 2014, durante el cuarto bimestre de este año se detectaron 284 locales desocupados -entre los que se encuentran en alquiler, venta o simplemente cerrados- en los principales corredores porteños, frente a los 291 registrados en la medición previa.
En el desglose de la oferta inmobiliaria comercial, los inmuebles ofrecidos en alquiler mostraron una suba del 6,9% respecto a mayo-junio de 2026 y un fuerte incremento del 120,4% en forma interanual. En contraste, los locales en venta sufrieron una caída del 8,7% bimestral y un descenso del 32,3% en comparación con julio-agosto de 2025.
A nivel geográfico, las principales arterias porteñas exhibieron un comportamiento desigual. Se registraron bajas en la cantidad de locales desocupados respecto al bimestre previo en las avenidas Avellaneda (2800-3800), Cabildo (4800-5500), Santa Fe (700-5300), Pueyrredón (0-1200) y Rivadavia (en sus tramos de 2000-2800, 4900-5400, 6300-7400 y 11000-11600). En cambio, la desocupación comercial avanzó en las avenidas Córdoba (4000-5300), Corrientes (200-6800) y en la peatonal Florida.
Por otra parte, la CAC procesó datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) correspondientes a la ciudad de La Plata.
En la capital bonaerense se contabilizaron 20 locales sin actividad durante el bimestre julio-agosto de 2026. Esta cifra no reflejó variaciones en la comparación interanual frente al mismo período de 2025, pero representó un aumento del 11,1% con relación al bimestre mayo-junio de este año.
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