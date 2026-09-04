Ciudad: la cantidad de locales vacíos aumentó 4%

El panorama en La Plata

Por otra parte, la CAC procesó datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) correspondientes a la ciudad de La Plata.

En la capital bonaerense se contabilizaron 20 locales sin actividad durante el bimestre julio-agosto de 2026. Esta cifra no reflejó variaciones en la comparación interanual frente al mismo período de 2025, pero representó un aumento del 11,1% con relación al bimestre mayo-junio de este año.