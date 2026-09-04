Política |

Ciudad: la cantidad de locales vacíos aumentó 4%

La cantidad de locales vacíos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subió en el período julio-agosto respecto al mismo bimestre del último año.

El número de locales comerciales vacíos en las principales áreas de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 4% en el bimestre julio-agosto de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

De acuerdo con el relevamiento que la entidad realiza desde 2014, durante el cuarto bimestre de este año se detectaron 284 locales desocupados -entre los que se encuentran en alquiler, venta o simplemente cerrados- en los principales corredores porteños, frente a los 291 registrados en la medición previa.

En el desglose de la oferta inmobiliaria comercial, los inmuebles ofrecidos en alquiler mostraron una suba del 6,9% respecto a mayo-junio de 2026 y un fuerte incremento del 120,4% en forma interanual. En contraste, los locales en venta sufrieron una caída del 8,7% bimestral y un descenso del 32,3% en comparación con julio-agosto de 2025.

ADEMÁS: Pérdidas por suba del costo logístico y caída del consume de lácteos

A nivel geográfico, las principales arterias porteñas exhibieron un comportamiento desigual. Se registraron bajas en la cantidad de locales desocupados respecto al bimestre previo en las avenidas Avellaneda (2800-3800), Cabildo (4800-5500), Santa Fe (700-5300), Pueyrredón (0-1200) y Rivadavia (en sus tramos de 2000-2800, 4900-5400, 6300-7400 y 11000-11600). En cambio, la desocupación comercial avanzó en las avenidas Córdoba (4000-5300), Corrientes (200-6800) y en la peatonal Florida.

El panorama en La Plata

Por otra parte, la CAC procesó datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE) correspondientes a la ciudad de La Plata.

En la capital bonaerense se contabilizaron 20 locales sin actividad durante el bimestre julio-agosto de 2026. Esta cifra no reflejó variaciones en la comparación interanual frente al mismo período de 2025, pero representó un aumento del 11,1% con relación al bimestre mayo-junio de este año.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

Alejandro Deanes, parlamentario del Mercosur.
anuncios sobre Malvinas

Un parlamentario del Mercosur advirtió que "Tierra del Fuego no puede ser moneda de cambio"

Alejandro Deanes rechazó la participación de Estados Unidos en la Base Naval de Ushuaia, cuestionó el uso del reclamo por Malvinas para justificar acuerdos militares con potencias extranjeras. Sostuvo la necesidad de una base naval “grande, moderna y 100% argentina”, al tiempo que exigió transparencia sobre el gasto público y los condicionamientos geopolíticos del Gobierno Nacional.

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados