Política |

Sea Lion: qué es el proyecto petrolero en las Islas Malvinas rechazado por el Gobierno

Se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte y está a cargo de la empresa británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Ambas avanzarían con la explotación offshore en los próximos meses.

El presidente Javier Milei puso el foco este jueves sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró en su mensaje por cadena nacional que las empresas británicas e israelíes a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.

La denuncia se produjo en el marco del mensaje presidencial por la cuestión Malvinas, en el que Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa con el Reino Unido.

Sea Lion: las características del proyecto petrolero en Malvinas

Sea Lion está localizado en la Cuenca Malvinas Norte, unos 200 kilómetros al norte de Puerto Argentino. El yacimiento tendría recursos estimados en unos 1.700 millones de barriles de petróleo, mientras que el proyecto contempla una producción significativa desde aguas offshore.

El emprendimiento es impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. El Gobierno sostiene que cualquier actividad de exploración o explotación de recursos naturales en áreas sujetas a la disputa de soberanía debe contar con autorización del Estado argentino y cuestionó los avances unilaterales vinculados al proyecto.

Milei critic&oacute; el avance de actividades hidrocarbur&iacute;feras en una zona cuya soberan&iacute;a est&aacute; en disputa con el Reino Unido.

Milei criticó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido.

ADEMÁS: Milei criticó a Pedro Sánchez y a Macri, y reivindicó la economía de Pinochet

La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas años anteriores por operar sin autorización argentina.

Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la postura argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados