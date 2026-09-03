Sea Lion: qué es el proyecto petrolero en las Islas Malvinas rechazado por el Gobierno

Milei criticó el avance de actividades hidrocarburíferas en una zona cuya soberanía está en disputa con el Reino Unido.

La Cancillería ya había advertido que las empresas y personas que participen directa o indirectamente de estas actividades podrían quedar alcanzadas por medidas administrativas, legales y judiciales. Además, recordó que tanto Rockhopper como Navitas fueron sancionadas años anteriores por operar sin autorización argentina.

Con su nueva declaración, Milei incorporó el inicio de la explotación petrolera de Sea Lion como uno de los puntos centrales de la postura argentina frente al desarrollo de recursos naturales en las islas y anticipó que el Gobierno seguirá actuando para defender el reclamo de soberanía sobre Malvinas.