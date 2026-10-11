Comenzó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz: llevaron a los primeros 326 internos

"Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia", celebró Macri a través de su cuenta de X.

AHORA. Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el Presidente Javier Milei, Karina Milei, la Ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los Ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia. https://t.co/e9w8TC44ls — Jorge Macri (@jorgemacri) October 11, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que los primeros 326 presos fueron trasladados bajo un dispositivo coordinado por las cinco fuerzas federales.

"Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada. Seguimos. Ley y orden", expresó la funcionaria, quien destacó la articulación entre las distintas jurisdicciones.

Empezamos a trasladar a los presos de Devoto. Hoy llevamos a los primeros 326 internos a Marcos Paz, en un operativo histórico coordinado por un Comando Unificado que reúne a nuestras cinco Fuerzas Federales para garantizar la seguridad durante todo el traslado.Un paso más en el proceso de mudanza que vamos a hacer de manera gradual y planificada.Seguimos. Ley y orden. — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 11, 2026

Una cárcel con capacidad para más de 2.200 presos

El nuevo establecimiento de Marcos Paz fue construido por la Ciudad de Buenos Aires y entregado al Ministerio de Seguridad de la Nación para concretar la reubicación de los internos.

Levantado sobre un predio de 80 hectáreas, cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y una capacidad total para 2.232 detenidos.

La construcción había permanecido paralizada durante cinco años, hasta que la administración de Jorge Macri decidió reactivar los trabajos en diciembre de 2024, con el objetivo de finalizar las instalaciones y avanzar con el cierre de Devoto.

El proyecto también busca aliviar la situación de las dependencias policiales porteñas. Una vez completado el traslado de los 1.500 internos, está previsto que otros 350 detenidos alojados actualmente en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad sean derivados al nuevo complejo.

De esta manera, el establecimiento de Marcos Paz permitirá concentrar parte de la población penitenciaria bajo jurisdicción nacional y reducir la cantidad de personas detenidas en instalaciones policiales.

El traslado continuará durante las próximas etapas bajo supervisión del Comando Unificado. La meta final es vaciar definitivamente la cárcel de Villa Devoto, una medida largamente reclamada por los vecinos y que ahora comienza a concretarse tras años de postergaciones.