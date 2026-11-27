El Poder Ejecutivo prorrogará en diciembre la actividad del Congreso para terminar de definir la suspensión de las PASO, y el tratamiento de la Ley de Presupuesto
El Gobierno nacional convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias durante diciembre para darle continuidad a la actividad legislativa y definió una hoja de ruta que tiene al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, en relación a las Islas Malvinas, entre las principales iniciativas que buscará aprobar antes de fin de año.
Tras los triunfos en el Congreso de las últimas horas, la Casa Rosada apuesta a motorizar distintas iniciativas y fijó como prioritarias la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo y la sanción del Presupuesto 2027, ambas con media sanción durante el último jueves.
Asimismo, el listado incluye el Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos.
Durante la prórroga, que se extenderá durante diciembre, en principio, se tratarán también varios pliegos de jueces y diplomáticos y cambios a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.
De todos modos, en el Gobierno remarcan que la sanción definitiva de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, junto con los pliegos y las modificaciones al régimen de cabotaje, constituyen las prioridades centrales para lo que resta del 2026., informaron fuentes oficiales
Entre las iniciativas del listado, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional supone mayor conflicto debido a que los bloques aliados piden introducir modificaciones en varios artículos, a pesar de que hubo cambios previos.
Su tratamiento estaba previsto para la semana pasada, pero debió ser postergado por falta de quórum en Diputados.
En Balcarce 50 buscan aprovechar el envión y culminar el año de la forma más ordenada posible para encarar los desafíos electorales en mejor posición.
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