De todos modos, en el Gobierno remarcan que la sanción definitiva de la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, junto con los pliegos y las modificaciones al régimen de cabotaje, constituyen las prioridades centrales para lo que resta del 2026., informaron fuentes oficiales

Entre las iniciativas del listado, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional supone mayor conflicto debido a que los bloques aliados piden introducir modificaciones en varios artículos, a pesar de que hubo cambios previos.

Su tratamiento estaba previsto para la semana pasada, pero debió ser postergado por falta de quórum en Diputados.

En Balcarce 50 buscan aprovechar el envión y culminar el año de la forma más ordenada posible para encarar los desafíos electorales en mejor posición.