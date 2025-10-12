Cómo será la agenda de Milei en Estados Unidos

En el encuentro seguramente abordarán el reciente auxilio anunciado por el secretario del tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El mandatario argentino llegará, en un vuelo especial, a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23hs.del lunes (hora argentina); alrededor de la 01:50, ya en el comienzo del día martes, ingresará a la Blair House, la residencia oficial que alberga a los invitados del presidente de Estados Unidos.

Para el mediodía del martes, se espera que Milei concrete su visita a la Casa Blanca, donde saludará a Trump y se llevará a cabo la firma del libro de honor. Posteriormente, se realizará la reunión bilateral entre ambos mandatarios.

A las 12:45hs. se brindará el almuerzo de trabajo en honor al presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense. Una hora después, finalizará el encuentro con la despedida formal a Milei, a cargo del mandatario anfitrión.

Por el momento, quedó en confirmarse la participación del jefe de Estado argentino, a las 17hs., en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista político de derecha asesinado de un disparo, el pasado 10 de septiembre.

Posteriormente, Milei también estará presente en la firma del Libro de Visitas de la Blair House y se fotografiará con el personal de la Casa de Huéspedes, pero aún no fue confirmado el horario de esta actividad.

Su visita culminará a las 22hs. cuando tome el vuelo especial que lo traerá de regreso a la Argentina. Se espera que el Presidente llegue a la Ciudad de Buenos Aires el miércoles a las 8.