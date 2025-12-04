Inhumano: Ramiro Marra propuso bombardear las villas de la Ciudad de Buenos Aires

"Alguien tiene que decir las cosas como son: ¿con qué derecho reclaman algo si están usurpando terrenos? Literalmente están cometiendo un delito penal. Hay que desmantelar todas las villas", señaló en X.

Junto con su mensaje, Marra publicó un video realizado con inteligencia artificial en el que aviones militares lanzan bombas sobre las barriadas populares.

Ramiro Marra posteó un video con inteligencia artificial de aviones bombardeando las villas 31 y 31-bis y señaló: "¿Con qué derecho reclaman algo si están usurpando terrenos? Literalmente están cometiendo un delito penal". pic.twitter.com/UEOdTsMVph — Corta (@somoscorta) December 4, 2025

La violenta iniciativa fue apoyada por quienes consideran que las villas solo están ocupadas por extranjeros que "invaden" Argentina, pero también generó una oleada de repudio.

"Ocupar un terreno para vivir, provisto de que no haya violencia, amenaza, engaños o abuso de confianza, no es un delito penal. Pero además, no podés individualizar un delito a las 50.000 personas, tenés que demostrar hechos claros y concretos", le explicó un usuario.

“Entiendo que seas parte de un lobby que busca quedarse con los costosisimos terrenos (...) Pero tené en cuenta que la Fuerza Aérea Argentina no bombardea compatriotas", agregó otro.

María Migliori, exministra de Desarrollo Humano de Buenos Aires, advirtió que coincidía en la necesidad de terminar con las villas, pero no de esta manera. "Pero discutamos en serio: con datos, evidencia y sin mitos. Es la única manera de llegar a una solución realista que mejore la vida de todos", señaló.

"Dejate de joder María. Dejá de romantizar a las villas. Fuiste ministra, llevaste adelante todas tus propuestas y no solucionaste nada, al contrario, cada vez más delincuencia, mas narcos, más robos", le respondió Marra.

Otros propuestas descabelladas de Marra

El político es conocido por sus controvertidas propuestas, como poner películas porno en las escuelas en lugar de ofrecer educación sexual integral o multar a las personas que viven en la calle.

Este año también protagonizó un escándalo al ser echado de La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei.

En las últimas elecciones, Ramiro Marra no logró renovar su bancada en la Legislatura porteña, al quedar en el quinto puesto, y su mandata termina el próximo 10 de diciembre.