Con afiches en las calles, la SIDE abrió una convocatoria pública de espías

Los candidatos que se destaquen harán el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. Según explicó Auguadra, el desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes se incorporarán.

“Cada etapa del camino va a ser una prueba, y sólo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria”, afirmó.

El anuncio de la SIDE.

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que la apertura es “un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional”, con una carrera “basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”. “Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra”, planteó, y señaló que la disputa entre potencias por energía, minerales, alimentos, agua y tecnología “pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico”.

En ese esquema, sostuvo, la ubicación en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida “nos dan un valor estratégico”. “La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas”, concluyó.