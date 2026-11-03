Con afiches en las calles, la SIDE abrió una convocatoria pública de espías

El organismo oficial lanzó una búsqueda para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La inscripción será hasta el próximo 30 de noviembre.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) lanzó este martes en forma oficial una convocatoria pública para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. Podrán postularse todos los ciudadanos argentinos con el secundario completo, desde hasta el 30 de noviembre, mediante un formulario disponible en SIDE.gob.ar/carreras.
El anuncio fue confirmado por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra. “Por primera vez en su historia, la SIDE abre un concurso público para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación”, dijo el funcionario. El vocero presidencial, Adrián Ravier, también lo comunicó al cierre de su conferencia de prensa en Casa Rosada.
A su vez, en las calles de la Ciudad de Buenos Aires se vieron afiches de la convocatoria. El diseño reflejó el clásico póster norteamericano del Tío Sam, en el que un hombre caracterizado como un ciudadano romano sostiene “buscamos a los mejores”, junto al escudo oficial de la SIDE.
Para entrar el Cuerpo de Inteligencia de la Nación, primero habrá una selección de perfiles entre todos los inscriptos, y quienes pasen esta etapa rendirán un examen digital de conocimientos generales. Los que lo aprueben avanzarán a evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, y a una entrevista personal.
Los candidatos que se destaquen harán el Curso Básico de Ingreso en la Escuela Nacional de Inteligencia. Según explicó Auguadra, el desempeño durante esa formación y las vacantes disponibles determinarán quiénes se incorporarán.
“Cada etapa del camino va a ser una prueba, y sólo los mejores van a llegar al final. Porque la responsabilidad de proteger a los argentinos exige capacidad, disciplina y un compromiso inquebrantable con la Patria”, afirmó.
El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que la apertura es “un paso más en la profesionalización del Sistema de Inteligencia Nacional”, con una carrera “basada en el mérito, donde el ingreso se gane con capacidad y el crecimiento se sostenga con formación y resultados”. “Vivimos en un contexto internacional cambiante y convulsionado. El mundo está en guerra”, planteó, y señaló que la disputa entre potencias por energía, minerales, alimentos, agua y tecnología “pone a nuestro país en el centro del tablero geopolítico”.
En ese esquema, sostuvo, la ubicación en el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida “nos dan un valor estratégico”. “La próxima década va a definir qué lugar ocupa Argentina en este siglo. Las naciones capaces de defenderse van a escribir su propio destino, y las que no lo hagan van a dejar que otros lo escriban por ellas”, concluyó.
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