Durante su primera jornada en suelo madrileño, el jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español.

el presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y no logró reunirse con el dirigente español a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 05:00, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17:00 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de tocar suelo argentino el viernes 6 a las 07:30.